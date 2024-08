Sidy Braham Dieng : « Le Sénégal…gagnerait à promouvoir davantage le dialogue »

L’altérité fusionnelle et productive régénère la société rudoyée par la crispation idéologique et par l’emballement cathodique des discours de haine de l’Autre . Lorsque le politique est dans l’incapacité de résoudre les problématiques socio-économiques, il s’engage dans le populisme ubuesque et victimaire susceptible d’entraîner le pays dans l’indicible surenchère anachronique des visions mortifères du monde. Devant la construction de la nation et du raffermissement du lien social, le politique s’avère le rempart inexpugnable contre toutes les formes d’intolérance. L’ instrumentalisation idéologique effarante du fait religieux délite l’idée de nation et obère le déploiement effectif du projet démocratique.

Dans l’épisode inopportune du voile islamique, qu’est ce qui justifie l’engagement soudain du premier ministre en faveur d’un positionnement sociétal clivant qui polarise plus qu’il ne rassemble le pays ? Le rôle du politique n’est pas de satisfaire les exigences utopiques d’une clientèle transfigurée par un combat anachronique, mais de rassembler la nation autour des valeurs défendant l’altérité. Le respect de l’Autre atteste une massification vertueuse de l’idée de nation et du projet démocratique. Face à la montée de la pureté et de l’intolérance, le mouridisme, inspiré par cheikh Ahmadou Bamba M’backé , semble être un universalisme qui pourrait régénérer l’incapacité des politiques à faire l’éloge du multiculturalisme.

Le Sénégal, préservé des dévastations occasionnées par la civilisation, gagnerait à promouvoir davantage le dialogue interculturel et inter confessionnel. De longue date,la religion permet de reconquérir nos valeurs perdues dans le populisme étriqué et débridé. Les enjeux de notre modernité sont dans la revitalisation de la démocratie et dans le pari de réduire routes les factures qui empêchent la cohésion sociale. Contemporain capital et figure iconique de la nation, Abdoul Aziz Dabakh suggérait une société égalitaire rompant avec la notion stigmatisante et discriminante d’ inclusivité sélective.

Dans une République laïc, l’État garant des libertés peut-il demeurer indifférent devant le repli identitaire des uns et des autres. ? Quand le mythe du lien social s’effondre, l’État perd sa légitimité et s’enlise dans le démembrement de la nation. Le débat constructif rabiboche les postures malveillantes qui voudraient détricoter les valeurs qui ont engendré le modèle sénégalais du vivre ensemble. L’église catholique participe à la consolidation de la nation, mène une mission humanitaire auprès des couches vulnérables, indifféremment au service des musulmans et des chrétiens. Serigne Fallou M’backé dans sa sagesse promeut une République fondée sur la méritocratie fécondante. Rétrospectivement l’élection de Senghor comme premier président du Sénégal est le révélateur d’une tolérance confrérique universalisable.

La grandeur d’un pays est dans sa capacité à maintenir les fondements du lien social. Les enjeux et les défis qui interpellent le Sénégal constituent un horizon indépassable à notre époque quand bien même les rivalités de chapelles installent la grisaille dans le débat sociopolitique et par ricochet , dérivent dans l’espace public de l’école sénégalaise.

Sidy Braham Dieng

Président mouvement Sénégal d’en bas