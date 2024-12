Sidy Braham Dieng : «L’institution parlementaire se discrédite…»

Le retour du refoulé prédateur des libertés et de l’État de droit refait surface à la faveur de la crispation et des incertitudes politiques. La survivance d’une tradition parlementaire inféodée de fait à l’exécutif plombe la restauration d’une Assemblée nationale de rupture et, indirectement,au service de la République. Quand la guillotine se substitue au débat constructif et à la doctrine nationale du raffermissement du lien social, l’institution parlementaire se discrédite en devenant arbitrairement l’appendice idéologique d’un Parti politiquement hégémonique.

L’indignation à géométrie variable ou sélective demeure le référentiel d’un naufrage collectif symbolisé par un déclassement de l’ordre démocratique au profit d’une pantalonnade politique, marquée par l’omniprésence de la haine dans le débat démocratique.Quand le droit s’agenouille devant la posture alambiquée et décadente du politique dans sa quête,non de régénérer le jeu politique, mais d’imprimer une pensée unique,le processus politique perd une partie de sa crédibilité.

La surimposition du juridisme et de la judiciarisation dans le jeu politique réduit le processus démocratique en un foyer de répression à rebours. Autant, rétrospectivement,la réaction disproportionnée de Barthélémy Diaz concernant le cas N’diaga Diouf traduit une ignominie d’une classe politique incapable de faire preuve de force d’âme quand les évènements malheureux du monde adviennent.Autant,la radiation du député incriminé indique un malaise démocratique et une polarisation exécrable du jeu politique symptomatique d’une vision binaire qui magnifie la tentation totalitaire d’un Parti politiquement hégémonique.L’oxymore de résistance pacifique au devoiement de l’ordre démocratique a-t-il encore un sens quand les magistrats et l’intelligentsia opinent du bonnet dans un silence assourdissant devant les violations systématiques et incongrues de l’État de droit.

Comment peut-on désacraliser la notion de légitimité populaire au profit d’une application stricte de la loi sans apparaître comme un contempteur de la démocratie ? De ce point de vue, l’Assemblée nationale en devenant une excroissance de l’exécutif se fourvoie dans l’indignité et le déshonneur.Quand les manquements à la démocratie sont ancrés dans la sociologie du pays,il faut craindre que le processus politique soit vitrifié par la montée excessive du populisme éhonté et de la démagogie clinquante.Par ailleurs , la force de l’âge et la sagesse des hommes découragent toutes les initiatives tendant à subvertir les cadres structurels de notre démocratie.

Comment voulez-vous que l’Assemblée nationale joue son rôle d’interface entre le peuple et le gouvernement quand son nouveau président manque de maturité politique : cette fonction parlementaire suprême est exorbitante de son âge et de son talent.La tradition parlementaire du Sénégal s’évertuerait à bousculer les lieux communs, étant donné que les défis socioéconomiques sont prégnants. Une Assemblée nationale, refusant l’immixtion de l’exécutif dans ses prérogatives,est le révélateur d’une société ouverte et d’une démocratie en mouvement.

Les acteurs du jeu politique, nonobstant des rivalités de chapelles,n’ont de légitimité politique que dans un processus apaisé et sans cesse régénéré.La double identité sociologique de Barthélémy Diaz pose un débat sur la dynamique de la métamorphose et l’évolution de notre société. Doit-on poursuivre un afro descendant dans ses derniers retranchements sans apparaître comme le promoteur de la pureté?L’affaire Dreyfus fut une épisode judiciaire française de sinistre mémoire.Quand bien même les principes du droit doivent être sauvegardés, le remembrement de la nation et la massification démocratique s’imposent cependant comme une liturgie infaillible pour revigorer l’idée de nation.

Sidy Braham Dieng

Président mouvement sénégalais d’en bas