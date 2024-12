Bilal Diatta : «Barthélémy Dias veut faire croire au sénégalais qu’il est victime »

Bilal Diatta n’a pas été tendre avec le maire de Dakar, Barthélémy Dias. Il accuse ce dernier de se victimiser. «Il veut faire croire au sénégalais qu’il est victime mais vous savez tous que le président de la République et son premier ministre ne sont ni de près ou de loin mêlés à cette affaire de radiation. Ils n’ont jamais demandé sa radiation de l’Assemblée nationale», déclare l’édile de Keur Massar Sud.

Qui rappelle d’ailleurs la détermination des nouvelles autorités de se conformer aux lois et règlements du pays. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a prêté serment de respecter et de protéger la constitution. Donc si la loi qui exige qu’un député condamné définitivement ne peut pas garder son mandat de député, le gouvernement ne peut que se conformer à la loi. Donc accuser gratuitement l’État, c’est chercher à manipuler la population. Une chose que nous n’allons plus accepter dans ce pays», indique-t-il dans les colonnes de L’As.

S’agissant par ailleurs d’une éventuelle radiation d’Ousmane Sonko, le maire Bilal Diatta rappelle que ce dernier est couvert par la loi d’amnistie. «Barthélémy Dias veut comparer son cas avec celui d’Ousmane Sonko. Je lui rappelle qu’ils ne sont pas dans la même situation. Ousmane Sonko a bénéficié de la loi d’amnistie. C’est pourquoi d’ailleurs Ousmane Sonko a été autorisé à voter lors l’élection présidentielle. Donc il ne peut dire qu’il a la même situation qu’Ousmane Sonko. Il doit avoir raison garder. D’autant qu’il avait dit qu’il ne voulait pas siéger à l’Assemblée nationale. Pourquoi cette agitation ?» regrette l’édile de Keur Massar Sud.

Et d’ajouter : «Je suis convaincu que le Pastef ne fera à aucun adversaire politique une injustice parce que nous avons ce qui est injustice. Donc il doit savoir que nous sommes dans cette logique», indique Bilal Diatta. Il appelle ainsi son collègue maire à faire preuve de sérénité et d’éviter ses attaques envers les autorités. «Barthélémy a attaqué le ministre de l’Intérieur alors qu’il ignore que c’est quelqu’un qui est indépendant. Et on ne peut rien lui reprocher. Donc, il doit avoir du respect envers les institutions de notre pays , indique le maire de Keur Massar qui invite son collègue à un débat public sur la gestion des xmairies.