Sidy Braham Dieng passe en revue l’économie sénégalaise

La dimension inclusive d’un processus politique peut s’avérer factice dès lors que les candidats à l’élection présidentielle sont dans la posture du populisme occultant les problématiques structurelles. L’engrenage social résulte, non pas de l’angoisse existentielle face à la morosité économique ambiante et mortifère, mais de l’absence de programme structurant et alternatif de régénération de la condition humaine chaotique.

Par ailleurs, les institutions financières multilatérales magnifient et plébiscitent le dynamisme de l’économie sénégalaise en mettant l’accent sur des indicateurs macro-économiques efficients: inflation maîtrisée, dette soutenable, croissance enviable. Sous ce rapport, le modèle sénégalais montre un potentiel de développement susceptible de remembrer la cohésion sociale.

Sauf que le développement humain occupe un magistère minimaliste dans l’agenda des acteurs politiques. La fracture sociale advient, en démocratie, quand l’éthique de la responsabilité devient l’exception et la redistribution sociale à rebours, népotique et clientéliste soit le mentra de la gouvernabilité en cours.

Quid de la société civile, dont l’interférence dans le jeu partisan assimilable à de la surenchère médiatique et démagogique disqualifie son action en faveur du développement humain et durable. Dans le contexte électoral une vision économique ripolinée et baisée est synonyme de décadence sociale.

Sidy Braham Dieng

Fondateur mouvement Sénégal d’en bas