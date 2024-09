Sidy Braham Dieng : « Que reste-t-il de la démocratie sénégalaise ? »

Quand le déficit de gouvernance économique est compensé par le machiavélisme égrillard et messianique, c’est le processus démocratique lui-même qui régresse. Dans le champ décousu de la politique, le florentisme débridé impose sa vision anachronique du monde à l’ensemble de l’establishment, disqualifié par le pourrissement de la vie politique. L’instrumentation des institutions républicaines tient lieu de débandade politique, voire de rétroversion démocratique. La ruse du Pape du sopi , enchainant les chantiers haussmanniens, finira son échappée solitaire et espiègle dans l’inconvenante posture d’un machiavélisme de rétrécissement de l’idée de progrès démocratique.

Au demeurant, la ruse qui vaille est celle qui ravaude une citadelle partisane en vue de l’arrimer à une alternative matinée de présidentialité . Le Pape du Sopi, en châtelain du compromis et du rassemblement, a crée les conditions politiques de la survenue de l’ alternance démocratique au Sénégal. Comment une manœuvre politique, destinée davantage à affaiblir, et à disloquer l’opposition, peut-elle insuffler une dynamique de réenchantement du processus démocratique ?

La vertu, en politique, c’est de s’engager souverainement au service de la consolidation de la République et du lien social. Les enjeux liés au processus de modernisation enjoignent le monde politique de ne pas céder aux sirènes du louvoiement et du machiavélisme. La démocratie, un modèle qui a atteint son Grand Soir d’horizon indépassable, a plus que besoin d’institutions fortes. Que la crispation partisane ainsi que la grisaille de la vie politique veuillent bourlinguer dans le populisme millénariste et victimaire, la temporalité démocratique, en revanche,magnifie une doxa de compromis et de consensus.

Le palais Bourbon et la Chambre des communes s’avèrent représentatifs de la vitalité foisonnante du parlementarisme des sociétés ouvertes, en ce sens que les premiers ministres français et britanniques sont familiers des lieux. L’approfondissement de la démocratie sénégalaise ne disqualifie t-il pas l’idée saugrenue de modification du règlement intérieur de l’Assemblée nationale en accord avec la vision unilatéraliste d’un premier ministre?

Le président de la République, manquant de célérité et de pédagogie politique, est-il en train de manœuvrer pour ripoliner sa citadelle lézardée par la défiance de la jeunesse liée à l’immigration irrégulière et par une opposition occupant le magistère futile de la surenchère politique ? Que reste-t-il de la démocratie sénégalaise, quand les institutions fragmentées par un totalitarisme éhonté, se transforment en gadget au service d’une présidence impériale en gestation ? Une démocratie constructive ne s’insère pas dans une politisation excessive ou dans un clivage destructeur et échevelé, mais inaugure une gouvernabilité institutionnelle inclusive et apaisante.

Sidy Braham Dieng

président mouvement Sénégal d’en bas