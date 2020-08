Signature d’un partenariat pour le bénéfice exclusif des couches vulnérables

Direct Aid Society et le Forum Islamique scellent un partenariat pour le bénéfice exclusif des couches vulnérables et démunies

Le Jeudi 6 Aout 2020, les relations déjà anciennes entre le forum islamique pour le développement et l’éducation au Sénégal et l’Ong koweitienne Direct Aid Society ont fait l’objet d’une convention signée par Imam Mohamed Habib Ly Président du Forum Islamique et le mauritanien Mohamad Ahmad Sanéba Directeur de l’Ong Direct Aid.

En effet, cet accord de partenariat concerne les domaines de l’éducation, la santé, l’élevage, l’agriculture, l’hydrolique, la prise en charge des orphelins.

Selon Dr Mohamed Said Ba Sg du Forum Islamique, cette organisation humanitaire est présente au Sénégal depuis plus de 25 ans où chaque année, en période de tabaski et durant le mois béni de ramadan, elle va au chevet des populations défavorisées pour leur venir en aide, sans compter les constructions d’horphelinats, de centres de formation, de forages entre autres, à travers le pays.

À signaler que des annexes détaillées vont suivre cet accord de partenariat stratégique d’une durée de 2 ans renouvelables qui vient d’être paraphé avec notamment le déploiement prochain d’équipes techniques qui vont identifier les besoins dans les zones d’intervention pour le bénéfice exclusif des familles démunies.

La cérémonie tenue dans la sobriété pour des raisons de Covid19, a enregistré la présence de turcs de l’organisation humanitaire Dyanet Vakfi et d’associations d’imams et oulémas, partenaires du Forum Islamique.

Aly Saleh

Journaliste