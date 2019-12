Sitor Ndour Président du Conseil d’administration de la Société nationale d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du fleuve (Saed), ancien Directeur du Coud, responsable politique de Fatick et ami de longue date de Macky Sall, est l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse journaliste, Aïssatou Diop Fall Niang. Sur la non limitation du mandat présidentiel, il assure n’avoir jamais eu écho au sein de l’APR : « Je remercie le Bon Dieu car on n’a jamais discuté au Secrétariat National Exécutif les déclarations de Serigne Mbacké Ndiaye qui s’est prononcé personnellement sur la suppression du mandat présidentiel. Cela n’engage que lui et il a assumé sa pensée. On n’a jamais discuté de la suppression du mandat présidentiel dans le parti Apr ni dans Benno Bok Yakaar ».

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn