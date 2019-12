Sitor Ndour refuse de parler du troisième mandat

Sitor Ndour Président du Conseil d’administration de la Société nationale d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du fleuve (Saed), ancien Directeur du Coud, responsable politique de Fatick et ami de longue date de Macky Sall, est l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse journaliste, Aïssatou Diop Fall Niang. Sur le troisième mandat, il préfère jouer dans la discipline du parti : « J’avais dit en son temps que Macky Sall va trancher dès qu’il obtiendra un deuxième mandat. Macky Sall rappelait qu’il était un lion qui dort. Pour la petite histoire quand je parlais du troisième mandat avant même la prestation de serment du président qui avait dénoncé le débat prématuré je me suis abstenu d’en parler par principe. Macky Sall n’interdit pas aux gens qui n’ont pas de responsabilités au sein de l’appareil d’état mais il veut que les Ministres et Directeurs nationaux s’emploient à se concentrer sur les missions. Moi je n’en parle pas parce que je suis discipliné ».

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn