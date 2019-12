Sitor Ndour : « Macky va sévir dans l’APR »

Sitor Ndour Président du Conseil d’administration de la Société nationale d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du fleuve (Saed), ancien Directeur du Coud, responsable politique de Fatick et ami de longue date de Macky Sall, est l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse journaliste, Aïssatou Diop Fall Niang. Pour le politicien, le président Macky va sévir au sein de l’APR : « Moi je crois que tout ce qu’on a spéculé cette semaine, le président Macky Sall va sévir car tel que je le connais il ne va pas rester insensible à des dérives déplorables. Il y a des responsables qui bombent le torse dans les médias en défiant l’autorité de Macky Sall qui n’a peur de personne car il a tous les pouvoirs. Ce n’est pas possible. Où est Moustapha Diakhaté ? Où était-il ? et maintenant, il est où ? Pour Youssou Touré, je crois qu’il ne fait qu’un appel au secours et je sais que Macky Sall est entrain de rire sous cape. C’est une infime minorité très active qui s’agitent. Je l’ai dit car les gens qui ont accompagné le président Macky Sall tout au début ignorent qu’il n’est plus le même car il occupe la plus haute fonction dans ce pays. Il va confier des responsabilités aux gens dont il connait les compétences »

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn