Sitor Ndour : « la frustration de Cissé Lô vient de… »

Sitor Ndour Président du Conseil d’administration de la Société nationale d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du fleuve (Saed), ancien Directeur du Coud, responsable politique de Fatick et ami de longue date de Macky Sall, est l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse journaliste, Aïssatou Diop Fall Niang. Il parle de la frustration de Cissé Lô : « Je crois fermement que Moustapha Cissé Lô est connu des sénégalais. Il a le sang chaud. Une anecdote : lors d’un de nos voyages à Touba, après une tournée auprès des chefs religieux, j’ai entendu un bruit et c’est Moustapha Cissé Lô qui refusait à un responsable qu’il assimilait à une taupe. Quand Macky Sall l’a reçu et Cissé Lô a boudé en rentrant chez lui. J’ai accompagné le président chez lui et tout est entré dans l’ordre. Le lendemain à 7 heures c’est Moustapha Cissé Lô qui nous a réveillés pour continuer la tournée. Depuis que j’ai cheminé avec Cissé Lô je ne connais rien de mal de lui. Je condamne les attaques des responsables de haut rang qui étalent leur vie privée sur la place publique. La frustration de Moustapha Cissé Lô ne vient pas du palais mais de l’assemblée nationale. Je lui demande de revenir à de meilleurs sentiments et de ne pas faire dans la surenchère. »

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn