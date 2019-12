Sitor Ndour Président du Conseil d’administration de la Société nationale d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du fleuve (Saed), ancien Directeur du Coud, responsable politique de Fatick et ami de longue date de Macky Sall, est l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse journaliste, Aïssatou Diop Fall Niang. L’ancien responsable de Elan (Energie libérale pour une avancée nationale) qui a fusionné son parti dans le Parti présidentiel APR revient sur la crise de l’APR et les propos de moustapha Cissé Lô qui déclare que le président ne le reçoit plus : « Des gens râlent pour dire qu’ils ne peuvent plus être en contact avec lui. Lors du secrétariat exécutif au Palais, j’entends souvent des ministres dire ne plus voir le Président de la République qui a un agenda très chargé. Ce n’est pas normal. Depuis que le président est au pouvoir, il y a plusieurs occasions où Moustapha Cissé Lô accompagne le couple présidentiel. C’est à lui de s’enfermer dans une chambre pour se poser la question pourquoi le président ne le reçoit plus ».

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn