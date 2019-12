Sitor Ndour : « sur Macky, je reconnais mon erreur politique »

Sitor Ndour Président du Conseil d’administration de la Société nationale d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du fleuve (Saed), ancien Directeur du Coud, responsable politique de Fatick et ami de longue date de Macky Sall, est l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse journaliste, Aïssatou Diop Fall Niang. Il avait quitté Macky pour rejoindre Me Wade. Aujourd’hui il reconnait une erreur politique : « Si la Var me rattrape, je ne peux qu’assumer ce que j’avais dit que je n’allais plus travailler avec lui. Il m’a appelé dès son accession au pouvoir pour cheminer avec lui. Il m’invite souvent lors de ces voyages. Il m’a appelé un jour pour me dire, j’ai un poste pour toi. Et pourtant plusieurs personnes qui ont cheminé avec lui, n’ont pas encore de poste. Donc je reconnais mon erreur mais aussi la grandeur politique du président Macky Sall »

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn