Situation alarmante…le régime envoie un mauvais joker au front

Le nouveau régime dirigé par le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko fait face à d’énormes difficultés. Depuis que le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est au pouvoir, la situation financière est alarmante. Pour parer à la situation, le gouvernement a entrepris certaines mesures fortes. Malheureusement, le parti au pouvoir a choisi un profil qui pose problème dans ce combat.

Les chiffres en ont choqué plus d’un. Une dette à près de 100% du budget au lieu 74%, un déficit budgétaire de 12% contre 4% comme précédemment annoncé, une masse salariale en évolution de près de 75%, les données sont accablantes pour l’ancien régime. Le dernier rapport de la Cour des comptes conforte surtout le Premier ministre, Ousmane Sonko, qui accuse ses prédécesseurs d’avoir maquillé les chiffres. La situation économique du pays va de mal en pire. Une situation qui a fait réagir le nouveau gouvernement.

Pour faire face à la situation « catastrophique » des finances publiques, le secrétaire général du gouvernement Ahmadou Al Amine Lo a fait une sortie avant-hier dimanche pour annoncer que l’Etat prendra un certain nombre de mesures. Parmi celles-ci, il a cité la réduction des salaires de certains fonctionnaires, la suppression de l’exonération ainsi que la suppression des subventions sur l’électricité, le carburant et l’eau. Des mesures qui vont avoir des impacts négatifs sur le niveau de consommation des ménages.

Les mesures annoncées par Al Amine Lo ne font pas l’unanimité. Beaucoup se sont levés pour dire non à toute baisse des salaires. « C’est inacceptable. On va s’opposer par tous les moyens. Si la volonté du gouvernement était de réduire les publiques, les nouvelles autorités devraient s’y atteler dès leur arrivée à la tête du pays. Le nouveau régime avait la possibilité de revoir à la baisse le train de vie de l’Etat à travers la suppression de certaines agences », ont réagi certains syndicalistes.

Le principal problème du gouvernement dans cette riposte, c’est la personne qui parle au nom du gouvernement. La communication de Al Amine Lo pose problème au sein du Pastef. «La com du SG du gouvernement Mr Al Amine Lô est très désastreuse. Il n’est pas politique et ça se voit», a écrit Akhenaton, fervent défenseur de Ousmane Sonko, sur sa page Facebook. Un avis partagé par certains patriotes. Faut dire qu’à entendre le banquier parler, on penserait automatiquement que le Sénégal est au bord du gouffre.

Une communication désastreuse qui fait peur. N’est-ce pas lui qui disait que chaque sénégalais doit payer un million pour rembourser les 18 milliards de dette contractée sous l’ancien régime. Une annonce qui peut faire peur à des profanes qui n’ont aucune notion des finances. Avant de parler de possibles baisses des salaires, il aurait pu attendre que les nouvelles autorités aient fixé les modalités. Au lieu de créer une fausse polémique. Ce qui donne raison à Akhenaton quand il critique sa manière de communiquer. Pour ne rien arranger, le nouveau SG est rattrapé par son passé.

Ancien Directeur national de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BCEAO), Ahmadou Al Amine Lo, sous le régime de Macky Sall, était à une station à partir de laquelle il avait une visibilité très confortable sur les mouvements financiers macroscopiques au cœur de notre Budget. Alors, les sénégalais ont en face d’eux un agent très informé, qui n’a aujourd’hui aucune possibilité ni aucune raison de dire qu’il ne savait pas. D’ailleurs, des Sénégalais très ingénieux en matière de VAR sont là pour lui rappeler ses anciennes positions.

Et voilà donc pourquoi beaucoup de Sénégalais sont à la fois étonnés et choqués de l’entendre, dans une émission, dérouler un argumentaire qui enfonce le régime sortant. Ce qui fragilise sa communication dans cette affaire. La nouvelle recrue du duo Diomaye-Sonko devra faire preuve d’ingéniosité s’il veut que la population adhère à la politique de changement du nouveau régime. Dans le cas contraire, ils pourront se retrouver dans une situation des plus inconfortables…

