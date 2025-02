Diomaye-Sonko gouverne avec les projets de Macky…un 3e mandat prolongé

Un «PROJET», c’est ce qui a poussé 54% des sénégalais à voter pour le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. C’est à cause de cette confiance que le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a pu déboulonner la machine politique de Benno Bokk Yakaar. Mais depuis plus de dix (10), ce régime se glorifie des réalisations de Macky Sall. De quoi pousser les sénégalais à se poser bon nombre de questions.

L’Etat est une continuité. Mais le Pastef veut occulter cette réalité. Les partisans de Ousmane Sonko refusent de reconnaître qui roulent avec certains projets issus de l’ancien régime. Pour les patriotes, tout ce qui vient de Macky Sall doit être occulté. Ils sont même en train d’embarquer certains membres du gouvernement dans cet état de fait. Mais avec les nouvelles technologies, il est difficile d’effacer les archives. La vérité des faits est toujours là. On peut tout reprocher à Macky Sall. Mais sûrement pas qu’il n’a pas mis sur pied de nombreux projets.

Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, procède au lancement du Projet de Mobilisation des Ressources en Eau du Nianija Bolong (PROMOREN), ce vendredi, à Koungheul, dans la région de Kaffrine. De quoi faire réagir les hommes de Macky Sall. Selon Mansour Faye, ce projet, comme d’autres, n’est qu’une initiative de l’ancien président que le chef de l’État se contente d’inaugurer. Le maire de Saint-Louis affirme que le Plan Sénégal Émergent (PSE) est toujours en cours et continuera d’influencer tout le mandat de Bassirou Diomaye Faye. Il estime d’ailleurs que ce dernier devrait en profiter pour exprimer sa gratitude à son prédécesseur.

Présidant le Forum des Pme (la quatrième édition), Ousmane Sonko a annoncé un financement de 3000 milliards de francs d’ici 2028. De même que la création d’un guichet unique des PME. «Autant d’annonces qui en réalité ne sont que du réchauffé du discours du Premier ministre Amadou Ba, lors de la 3e édition du Forum en…juillet 2023», selon Bachir Fofana.

«Après le Projet de Mobilisation des Ressources en eau du Nianija Bolong (PROMOREN), voici que le Premier ministre fait les mêmes annonces que Amadou Ba sur le financement des Pme», a-t-il écrit sur Facebook. «Quand on arrive quelque part et qu’on s’appuie sur un immense existant, je me félicite du copier- coller et de la continuité. Disons bravo, ils poursuivent et il faut les féliciter. Cependant, il serait plus honnête au moins de reconnaître et féliciter le travail des prédécesseurs. La continuité de l’État oui, l’élégance républicaine en plus», raille-t-il.

Et les membres de l’Alliance Pour la République (APR) n’ont pas tort de s’interroger sur la démarche de Pastef. Serigne Mbaye Thiam avait laissé entre les mains de son successeur au ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dieye, un portefeuille de 41 projets structurants déjà identifiés dont le coût total est estimé à 3.505 milliards fcfa. «On peut citer le Projet de mobilisation des ressources en eau de Nanija Bolong (PROMOREN) d’un coût de 36,6 milliards de fcfa. Le projet avait déjà connu ces différentes phases avant l’arrivée du nouveau régime Sonko – Diomaye», si on en croit Matar Gueye.

Le militant de l’APR d’expliquer : «L’Unité de Gestion est déjà mise en place, le recrutement du cabinet chargé du contrôle des travaux déjà bouclé et le recrutement des entreprises en charge des travaux en cours de finalisation». Pour lui, «venir nous dire que le Président de la République Bassirou Diomaye Faye va procéder au lancement du Projet de Mobilisation des Ressources en Eau du Nanija Bolong ce vendredi 21 février 2025 à Koungheul constitue un véritable plagiat». Car il estime que ce projet « est un composant du PSE de Macky Sall».

Pourtant, le premier ministre Ousmane Sonko avait annoncé le lancement de 60 nouveaux projets. «Dans les jours, mois et années à venir, tout est fin prêt pour se lancer dans les grands chantiers du président de la République. Nous avons déjà étudié ces grands chantiers, qui sont au minimum 60 projets d’envergure et qui vont transformer le Sénégal», avait lancé le leader de Pastef lors du lancement officiel des activités de nettoiement de la journée nationale « Setal Sunu Réew » à la gare routière dite de Dakar de Louga. Alors pourquoi s’aggriper à des projets d’un ancien régime vomi par les patriotes ?

Même si Macky Sall est loin du territoire, il semble avoir toujours un certain assise sur la marche du pays. A chaque fois que les nouvelles autorités inaugureront ou lanceront un projet du PSE, elles ne feront que confirmer l’hégémonie du prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République. Cer sera aussi pour les nouveaux tenants du pouvoir de démontrer leur limite. On ne peut accuser Macky d’avoir fait du Sénégal un pays en ruines et poursuivre ses œuvres.

Mais l’Etat est une continuité, dit-on. Alors il est temps pour Pastef de rendre à César ce qui est à César. Celà ne coûterait à rien au duo au sommet de reconnaître à Macky ses œuvres. Voilà comment fonctionne une République. Il est temps d’effacer la haine et la rancœur chez certains patriotes. Ce pour reconstruire le Sénégal fracturé par des guerriers politiciens.

