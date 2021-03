Situation du Pays…le Grand Serigne Papa Ibrahima Diagne rencontre la collectivité Lebou

Le Sénégal a connu des jours sombres ces dernières semaines. Notre pays étaient le théâtre de violentes manifestations après l’arrestation du leader de Pastef-Les Patriotes, Ousmane Sonko, accusé de viols présumés et menaces avec arme à feu. Ses heurts ont fait plusieurs victimes. Suffisant pour que le Chef suprême de la collectivité Lebou sorte.



Ce dimanche, le Grand Serigne de Dakar a fait face à la presse. Papa Ibrahima Diagne est revenu sur les événements sanglants qui ont failli plongé notre pays dans le chaos. « Notre Sénégal a connu une violence mortelle, scandaleuse et absolument inédite dont les cendres contiennent toujours de petites braises. Cette profonde balafre qui barre le visage de notre pays ne peut passer par pertes et profits », dit le Grand Serigne devant la collectivité Lebou qui a répondu à son appel.



Papa Ibrahima Diagne a condamné avec la dernière énergie les actes de vandalisme qui ont été notés lors de ces violentes manifestations qui ont coûté la vie à plus de dix (10) personnes. Et voit derrière ses événements malheureux la main de forces occultes. « Il serait illusoire de vouloir réduire ces manifestations violentes à une lutte des partis et des mouvements d’opposition pour la démocratie. Les enjeux dépassent le simple accès au pouvoir par des voies démocratiques », martèle-t-il.

Le Chef supérieur de la collectivité Lebou et Ambassadeur itinérant auprès du Chef de l’Etat, invite les sénégalais de tout bord au respect des lois en vigueur dans ce pays. Mais aussi à avoir « confiance à notre justice à tout temps et à tout moment ».

Seconde vague de manifestations



Le leader de Pastef-Les Patriotes avait annoncé qu’ « une deuxième vague de manifestations qui risque d’être plus dévastatrice que la première si les exigences remises à l’Etat du Sénégal ne sont pas respectées » se produira. Cette sortie d’Ousmane Sonko n’est pas du goût de tout le monde. Le Grand Serigne Papa Ibrahima Diagne et les Lebous avertissent toutes personnes qui tenteraient saper la stabilité du pays.

Et pour éviter que de tels incidents se reproduisent, le Chef supérieur de la collectivité Lebou lance un appel au Chef de l’Etat afin qu’il réunisse toutes les forces vives du pays pour servir la patrie , afin de garantir la sécurité et l’intégrité du territoire. Car, selon lui, ce pays est notre patrimoine. Et il est « question de sauver le Sénégal ».

« Éviter de politiser le coronavirus »



Le coronavirus est entrain de faire des ravages. La seconde est très mortelle au Sénégal. Pour mettre hors d’état de nuire le satané virus, les autorités ont lancé une vaste campagne de vaccination. Mais celle-ci peine toujours à décoller. Lors de son allocution, le Grand Serigne a invité les sénégalais à aller se faire vacciner. Avant d’inviter les politiciens à ne pas utiliser la pandémie comme prétexte. « Éviter de politiser le coronavirus », a-t-il déclaré devant l’Assemblée.

Tous les dignitaires Lebous du Cap-Vert ont répondu présent à l’appel du Chef supérieur de la collectivité Lebou, Papa Ibrahima Diagne, ce dimanche.

Aliou Ngom pour Xibaaru