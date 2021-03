Le G7 attaque…La fonction publique réplique

Le front social risque d’être en ébullition les prochains jours. En effet, entre le G7 qui regroupe les syndicats les plus représentatifs des enseignants et le ministère de la fonction publique, ce n’est plus le parfait amour.

L’accalmie due à la pandémie du Coronavirus risque d’être levée si l’on se fie aux déclarations des responsables du G7. Abdoulaye Ndoye charge le ministère de la fonction publique qui persiste dans les lenteurs administratives des dossiers des enseignants en retardant la sortie des actes d’intégration, d’avancement et de validation. Enfonçant le clou, le secrétaire général du Cusems et ses camarades réclament tout simplement la tête de Madame Mariama Sarr qu’ils tiennent comme l’unique responsable de la situation des enseignants.

La réponse du côté du ministère de la fonction publique ne s’est pas fait attendre. Le Directeur de cabinet Mamadou Camara Fall soutient que sa tutelle a beaucoup fait avec la signature de plusieurs actes et la mise en place de bureaux régionaux de la fonction publique pour permettre aux fonctionnaires de se rapprocher de ses services. Sur la décision des syndicalistes qui réclament la démission de Madame Mariama Sarr, il répond par le mépris en disant que ces derniers font dans la surenchère mais toutefois le Directeur de cabinet pense que son département est entrain de tout faire pour évacuer les dossiers en instance.

Seulement, une structure regroupant les enseignants d’EPS est monté au créneau pour descendre en flamme les responsables du G7. Selon Khalifa Ababacar Ndiaye Tranquille, les syndicalistes du G7 ont failli à leur mission en se détournant des vrais problèmes des enseignants. En effet, le secrétaire général de l’Aneeps ( Association Nationale des enseignants d’EPS du Sénégal) dénonce fermement le manque de considération de la part de Saourou Séne du Saemss et de ses camarades du G7. Le décret de reversement qui date de plus de 23 ans tarde à être signé.

Les enseignants d’EPS interpellent directement le président Macky Sall afin qu’il signe le décret permettant aux enseignants d’EPS de changer de hiérarchie. Ils menacent de battre le macadam pour se faire entendre et constatent avec amertume l’échec et le pilotage à vue du G7

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn