Mme Gueye Fatou Diane fait de l’entrepreneuriat féminin une réalité à Diourbel

Le Centre de Formation et de Production d’Achat « Ker Jiguen Gni » a servi de cadre pour abriter le lancement du Programme d’appui à l’entrepreneuriat féminin et à l’autonomisation des femmes à Diourbel.

L’émancipation et la capacitation de la gent féminine étant l’un de ses axes prioritaires, Madame Gueye Fatou Diane n’a pas lésiné sur les moyens pour la mise en œuvre d’une action concertée, en faveur de l’insertion socioéconomique des femmes.

L’objectif de cette session est de contribuer à la capacitation des femmes et des filles et en favorisant l’autonomisation économique de ces derniers comme mécanisme pour leur pleine et effective participation à l’inclusion sociale et au développement économique. Il est fondamental de susciter l’autonomisation des femmes et des filles pour leur permettre d’affirmer leurs potentiels, de bénéficier de garanties et de participer à l’inclusion sociale et au développement économique.

Pour venir à bout de ce chantier ardu, le porte étendard de l’émergence au féminin impulse une dynamique autour du processus de consolidations des acquis et la valorisation des produits locaux à travers cette première journée de formation. En effet, la formation va durer 4 jours et l’objectif est qu’a la fin les bénéficiaires soient en mesure de maîtriser les différentes techniques du processus de transformation des produits locaux.

« Aider les femmes, c’est sauver le monde ».

« La femme, un levier essentiel pour le développement endogène »…

Tels sont les motivations de Mme Gueye Fatou Diane.