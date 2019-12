Situation sociale: Abdoul Mbaye prédit le « pire en 2020 »

Lors de sa conférence de presse, l’ancien premier ministre Abdoul Mbaye s’est prononcé sur la campagne arachidière, la hausse du prix de l’électricité, le pétrole et le gaz ainsi que sur la nouvelle monnaie l’Eco. Le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) prédit le pire l’année prochaine : « L’année 2020 sera une année de tensions économiques et sociales : la dépense publique sera resserrée, au détriment du fonctionnement de l’administration, de l’éducation et de la santé, lorsque le gaspillage en voitures et voyages pourrait être poursuivi »