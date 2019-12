Ceux qui connaissent maître Abdoulaye savent qu’il est le « gourou » de la politique politicienne. Il a rusé avec Senghor, dribblé Abdou Diouf, et aujourd’hui, il joue avec son successeur Macky Sall.

Figurez-vous ! Wade se réconcilie en grandes pompes le matin avec le président Macky Sall et le soir il reçoit en audience et de façon très médiatique les opposants au chef de l’Etat. Le pape du Sopi souffle le chaud et le froid et se positionne comme le maître du jeu.