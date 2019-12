La Sonacos menacée…Les travailleurs inquiets

Les Conséquences de la razzia des chinois dans le monde rural sont désastreuses : Ils ont tout acheté chez les « pauvres » agriculteurs en leur proposant des prix alléchants. Et cela a mis les employés de la Sonacos (Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal) de Kaolack et de Ziguinchor dans une situation dramatique : Les usines de la Sonacos n’ont pas vu de graines d’arachide cette année, les chinois ont tout acheté et amené chez eux. Cette situation inédite risque de mettre dans la rue tous les travailleurs de la Sonacos. C’est ainsi qu’ils sont descendus dans les rues et ont crié leur désarroi sur leur sort inédit. « Nous en sommes à 500 tonnes, alors qu’on devrait être à 15 mille tonnes en ce moment ; sans graines, il y aura 1800 emplois de perdus », alertent les travailleurs lors du sit-in de l’usine de Diourbel.