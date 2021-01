Six morts subites enregistrées en une semaine

Une série de morts subites a été dénombrée à Dakar et à l’intérieur du pays cette semaine.

Le journal Vox Populi en compte 6 entre le mardi 19 janvier et le mardi 26 janvier 2021.

Le dernier date ce mardi 26, est celle de Makhtar Fall, professeur à l’UCAD, victime d’un malaise aux abords du Pavillon A du Coud. Autre cas de mort subite rapporté ce mardi, c’est celle d’un homme de 54 ans décédé brusquement à Nioro.

Lundi 25 janvier, deux décès par mort subite ont été signalés à Dakar et à Touba. Le premier cas est celui d’un avocat, Me Oumar Diallo, qui a piqué un malaise en pleine audience au tribunal. Le second cas est survenu à Touba au quartier Darou Khoudoss.

Il en est de même du taximan mort le mercredi 20 janvier aux Parcelles assainies. Le 19 janvier, un homme âgé entre 35 et 40 ans a fait un malaise dans un bus Tata de la Ligne 67 avant de rendre l’âme

Cette série de morts subites dont les causes ne sont pas expliquées ne semble pas apeurer la population?