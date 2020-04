Sketchs à la télé et Ramadan…Hugues Diaz clarifie

Après notre article intitulé « Sketches Interdit Pendant Le Ramadan : La Mauvaise Décision De Hugues Diaz », ce dernier a tenu à apporter la précision suivante :

Il faudrait bien clarifier les choses: la Direction de la Cinématographie (DCI) a plutôt suspendu et annulé les demandes d’autorisation de tournages de films et d’autres produits audiovisuels de création; et ceci en conformité avec les directives et instructions des autorités étatiques par rapport au COVID 19 dans notre pays ( décret présidentiel, arrêtés du Ministre de l’Intérieur et Note de service du Ministre en charge de la culture), consécutives à l’instauration de l’état d’urgence et du couvre-feu ainsi qu’à l’interdiction de rassemblements et de manifestations.

Donc nous nous sommes mis en adéquation et en conformité avec les directives de nos autorités étatiques. Ce n’est pas une décision individuelle et unilatérale d’un Directeur de la Cinématographie ?

Comme on le sait, un tournage de films mobilise des personnes : techniciens, acteurs, équipe de production, figurants et dès fois même l’utilisation de l’espace public. C’est pourquoi depuis le 14 mars 2020, la DCI a informé les entreprises de production à, soit arrêter tout tournage déjà entamé, soit à reporter les tournages à venir.

Nous regrettons cette situation embarrassante et préjudiciable pour nos créateurs mais indépendante de notre volonté.

Il est à préciser que la Direction de la Cinématographie n’a pour autant pas interdit la diffusion de séries, de téléfilms ou d’autres produits audiovisuels de création tournés avant la période du COVID 19 dans les chaines de télévision ; ceci ne relève pas de nos prérogatives.

La Direction de la Cinématographie du Sénégal