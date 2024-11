SN-HLM : La société croule sous une dette de 12 milliards FCFA, selon…

L’audit de la Sn-Hlm a été révélé par la nouvelle direction. «J’ai commandite un audit interne. Et j’ai trouvé une société endettée. Aujourd’hui, la dette de la Sn-Hlm est estimée à 12 milliards de francs», a révélé le directeur de la société, Bassirou Kébé. Qui ajoute : «Elle reste redevable à des clients à hauteur de 2 milliards F Cfa.»

Mais, Bassirou Kébé promet d’effacer cette ardoise. «Pour les remboursements des clients qui avaient déposé leurs apports, il y a déjà un plan qui est mis en place et qui a déjà commencé. Dans un délai très raisonnable, je prends l’engagement que tous les clients qui veulent être remboursés le seront», annonce-t-il dans Le Quotidien, en soutenant qu’il s’agit d’un passif dû en grande partie à des expropriations de l’Etat. Une situation que M. Kébé explique par le non-remboursement des clients après plus de 10 ans.

«Ces fautes de gestion, dit-il, ont mis aux arrêts tous les projets que j’ai trouvés dans la société. Hier matin (jeudi), nous avons reçu une notification de redressement à coup de milliards.» Selon lui, il s’agit des redevances de paiement de la fiscalité des années 2021-2022 et 2023. A cela s’ajoutent aussi des problèmes portant sur les occupations «irrégulières» sur les titres de la Sn-Hlm, «notamment les titres 11/07 à Niakhirate, les titres 60/28 aux Parcelles Assainies. La problématique du titre foncier 14/51 où nous avons beaucoup d’occupations irrégulières. Nous avons des gens qui ne respectent pas les décisions de Justice sur les titres de la Sn-Hlm».

Dans ses révélations, M. Kébé a aussi fait état des problèmes d’expropriation que la Sn-Hlm a subis «sur le titre foncier 61/96 à Diamniadio et sur ses titres fonciers qui ont été impactés par le Brt ou le Ter». «Ce sont des terrains sur lesquels nous avons fait des investissements, mais on n’a jamais été indemnisés à la hauteur des dépenses que nous avons faites.» A son avis, «il est clair qu’il y a des problèmes de gestion graves et un manque d’ambition qui ont mis la Sn-Hlm dans ces difficultés d’un endettement qui, pour la plupart, n’est pas justifié ou qui ne correspond pas à une capacité de production qui pourrait permettre de couvrir ces charges».

Et c’est pour un acte de transparence et de clarification avec le Peuple sénégalais qu’il s’est prêté à cet exercice en vue de se conformer au slogan Jub-Jubal-Jubanti pour inter agir avec le grand public et montrer à l’opinion nationale les résultats de l’audit, et partager avec elle les perspectives de la Sn-Hlm. «Nous sommes en train de rédiger un plan stratégique de développement pour le soumettre à l’Etat du Sénégal afin de signer un contrat d’objectifs pour les 5 ans à venir», dit-il. En termes de perspectives pour relever la boîte, «nous avons comme plan de faire de la Sn-Hlm une des sociétés les plus digitalisées, pour permettre à tous nos clients de pouvoir être en règle de manière directe et en temps réel, et de pouvoir suivre l’évolution de leurs projets».

La Sn-Hlm vise à permettre aux Sénégalais d’avoir des logements à des prix accessibles. «Nous allons intervenir dans des locatifs simples, notamment à Dakar, pour jouer sur le coût des logements. Si l’Etat du Sénégal veut que les coûts des logements baissent, ce n’est pas en prenant des décrets ou de petites mesures. Mais c’est en permettant aux sociétés publiques comme la Sn-Hlm de disposer d’une offre locative simple et suffisante, d’un patrimoine suffisant en termes de locatifs simples. C’est ce qui peut faire baisser les coûts et la location-vente pour permettre aux Sénégalais de pouvoir acquérir un logement payé sur une très longue durée. Nous demandons à ce que les institutions de l’Ipres, la Cdc puissent jouer ce rôle de financement du locatif», suggère-t-il dans les colonnes du journal.