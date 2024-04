Sokone : Le PNUD lance un projet de développement pour la préservation de la biodiversité

« Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), en partenariat avec la coopération belge, est fier d’annoncer la tenue d’une réunion du comité de pilotage et d’un atelier de lancement officiel pour le projet d’appui à la mise en place de pôles de développement résilients et de préservation de la biodiversité. L’événement se déroulera du 22 au 23 avril 2024 à Sokone, au Sénégal », lit-on dans un communiqué parvenu à la rédaction.

Ce projet, selon le document, « vise à renforcer la résilience des petit(e)s exploitant(e)s agricoles et à promouvoir des pratiques de gestion durable des ressources naturelles, ainsi que la protection et la valorisation de la diversité biologique dans les régions de Fatick, Kaffrine et Saint Louis. La réunion du comité de pilotage et l’atelier de lancement officiel permettront de partager, discuter et valider les activités du projet avec toutes les parties prenantes. Plus spécifiquement, il s’agira d’informer et de sensibiliser les autorités administratives et locales, ainsi que toutes les parties prenantes, sur les objectifs, les activités et les résultats attendus du projet. »

La réunion du comité de pilotage et l’atelier de lancement se tiendront respectivement les 22 et 23 avril 2024 dans la salle de la commune de Sokone. Elle rassemblera les partenaires institutionnels du projet, le PNUD et le bailleur de fonds, avec environ 30 participants attendus. L’atelier de lancement mobilisera quant à lui une cinquantaine de représentants de ministères sectoriels, de directions nationales, d’élus locaux, d’ONG, de partenaires au développement, d’autorités administratives et de l’ambassade de la Belgique.