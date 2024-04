Diomaye fouille la gestion de Macky…Des ministres et DAGE vont tomber

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, tient à la rupture tant annoncée ! Le chef de l’Etat est en train de tout faire pour matérialiser le projet du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Pour ce faire, il compte fouiller toute la gestion de son prédécesseur. Macky Sall et ses hommes risquent de passer de sales moments. Si le rouleau compresseur du nouveau régime s’enclenche, des ministres et des directeurs de l’Administration Générale et de l’Equipement (DAGE) seront engloutis par la tempête.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ne perd pas de temps. Lors du second conseil des ministres, le chef de l’Etat a ordonné aux organes de contrôle de procéder à la publication de leurs rapports respectifs des cinq dernières années.

«D’ores et déjà, le président de la République a instruit l’Inspection générale d’Etat de mener une mission de contrôle des services de la présidence de la République dans les meilleurs délais. Le président de la République a notamment ordonné la publication des rapports de la Cour des comptes, de l’Inspection générale d’Etat et de l’OFNAC des cinq dernières années (2019, 2020, 2021, 2022 et 2023)», lit-on dans le communiqué.

La nouvelle équipe gouvernementale compte fouiller la gestion de Macky Sall et ses hommes. Et une chose est sûre, les nouvelles autorités risquent de trouver des choses très embarassantes. Beaucoup de membres de l’ancien régime ont été épinglés par les corps de contrôle. En effet, certains rapports ont déjà été publiés. Et ces derniers mettent en cause des hommes du «Macky». Mais il n’y a eu aucune arrestation sous l’ère Macky Sall. Ce qui avait fait couler beaucoup d’encre et de salive.

L’ancien ministre Alioune Ndoye a été épinglé dans le rapport 2021 de l’Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC). Il lui était reproché d’avoir attribué à des bateaux une «licence de pêche démersale profonde, option chalutiers poissonniers et céphalopodiers». Alors que cette catégorie de licence n’existe pas. Ce qui constitue une violation de la loi, selon l’OFNAC.

«L’attribution de la “licence de pêche démersale profonde, option chalutiers poissonniers et céphalopodiers” à des bateaux, constitue une violation de la loi par le Ministre de la Pêche et de l’Economie maritime dans la période 2014 – 2019, car cette catégorie de licence n’existe pas encore», lit-on à la page 57 dudit rapport.

Mais il n’est pas le seul ministre de Macky Sall a être épinglé par l’OFNAC. Dans son rapport d’activité 2020, l’OFNAC avait soulevé un gros scandale dans l’acquisition de vivres et autres produits et prestations de services de transport dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19. Aussi, dans le cadre de la riposte contre la Covid-19, un montant de 69 milliards fcfa est destiné à l’appui aux populations en vivres et en détergent, afin de les soulager des conséquences nées des mesures restrictives prises pour faire face à ce fléau.

Cette ardoise financière a été allouée par le département au ministère du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale (MDCEST) dirigé à l’époque par Mansour Faye.

Cette affaire aussi n’a eu aucune suite. La seule nouveauté est que Mansour Faye s’est rendu récemment à l’OFNAC. L’ex-ministre des Transports s’y était présenté pour une déclaration de patrimoine. Comme quoi il anticipe alors qu’il avait décidé de ne pas répondre à une convocation des services dirigées actuellement par Serigne Bassirou Gueye, l’ancien Procureur de la République.

Dans son rapport sur la gestion du fonds de riposte Covid, la Cour des comptes avait révélé un véritable carnage financier. Des ministres et DAGE se sont sucrés sur le dos des pauvres sénégalais qui luttaient contre la pandémie et ses conséquences directes sur la marche du pays. La Cour avait révélé, par exemple, le « paiement en espèces aux fournisseurs pour un montant de 2,5 milliards FCFA » alors que les textes imposent un règlement des dépenses de l’Etat par chèque ou virement bancaire ou postal. C’était la bamboula dans plusieurs ministères. Une enquête est ouverte pour situer les responsabilités.

La publication de ses rapports et l’audit demandé par le président risquent de créer un véritable tonnerre. Beaucoup de personnes qui gravitaient autour de Macky Sall avait une gestion assez nébuleuse. Les choses risquent de se gâter pour eux dans les jours à venir. Mais attention ! Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne doit pas tomber dans le piège de la reddition des comptes. S’il passe son temps à traquer les voleurs, il risque de ne poser aucun acte pour régler le dur quotidien des sénégalais.

