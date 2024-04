Ça ne sent pas bon pour Macky…les cafards du Palais sortent

La perte du pouvoir a d’énormes conséquences sur la marche du pays. Mais aussi dans l’entourage de Macky Sall. Si l’ancien président de la République pense qu’il va occuper ses nouvelles fonctions en toute tranquillité, il se trompe lourdement. On commence déjà à parler au sein de la coalition depuis son départ. Des membres de Benno Bokk Yakaar et des alliés de circonstance s’en prennent à leur ancien patron. Ce qui fait que des choses cachées au fond du Palais se retrouvent sur la place publique. Les cafards sortent…

Macky Sall ne chôme pas ! Après la perte du pouvoir, il s’est trouvé de nouvelles occupations. Envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète (4P), il déroule son agenda diplomatique. Il a effectué sa première sortie, ce mardi, au siège de l’Organisation des Nations Unies à New York. « Je remercie le secrétaire général de l’ONU, mon ami Antonio Guterres pour notre entretien ce 16 avril 2024 au siège de l’Organisation. Je l’ai informé de ma mission d’Envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète (4P) », a écrit l’ex Président sénégalais sur X (anciennement Twitter).

Après la perte du pouvoir, certains sénégalais ont demandé l’arrestation de Macky Sall. D’autres voulaient qu’il reste à la disposition des autorités au Sénégal. Mais il n’en sera rien. Après avoir remis les clés du Palais au nouveau président, il a aussitôt quitté le territoire. S’il échappe, un temps peu soit-il, à dame justice, ses problèmes sont toujours là. Au sein de Benno Bokk Yakaar et des alliés, on commence déjà à l’ouvrir grandement. Chaque jour qui passe, il y’a un nouveau dossier (comme disent certains).

Invité de l’émission « Sen Show » sur la SenTv, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly a lâché une information qui fait grand bruit. « Quand j’ai décidé de soutenir Amadou Bâ à la présidentielle, Macky Sall m’a appelé pour me demander de ne pas le faire », a déclaré le président du mouvement Nekkal Fi Askan Wi. Une déclaration qui rejoint celle des partisans de l’ancien Premier ministre. Ils ont toujours soutenu que l’ex chef de l’Etat a combattu son candidat. Des déclarations qui ont créé des frictions au sein de cette coalition battue lors de l’élection présidentielle du 25 mars 2024.

Loin de s’en arrêter là, Macky a pris des décisions qui ne facilitent pas le travail à son successeur. L’ancien président de la République avait pris un nouveau décret relatif à l’octroi des passeports diplomatiques. Ce décret n° 2024- 843 vient remplacer l’article premier du décret n°90-934 du 27 août 1990. Il introduit plusieurs nouvelles catégories parmi les bénéficiaires potentiels de passeports diplomatiques que sont «les ambassadeurs émérites, les ambassadeurs à la retraite, les députés de l’Assemblée nationale, étendant les droits précédemment limités aux membres du bureau de l’Assemblée et à leurs conjoints, les officiers généraux et leurs conjoints, les anciens chefs d’État, chefs de gouvernement, ministres, et secrétaires d’État, ainsi que leurs conjoints».

Une chose que les sénégalais n’auraient pas su de sitôt s’il n’y avait pas l’affaire relative au passeport de Adji Mbergane Kanouté. Même en fin de mandat, Macky fait la une des journaux. Ces derniers jours, un de ses anciens ministres-conseillers balancent tout ce qu’il sait de lui. Ce dernier n’est personne d’autre que Oumar Sow. Il ne pardonne pas à l’ancien locataire du Palais son manque de soutien vis-à-vis de Amadou Ba à l’élection présidentielle. Depuis lors, il ne rate jamais l’occasion de tirer sur le patron de la coalition Benno Bokk Yakaar.

Si on en croit l’ancien ministre-conseiller, l’ex président se serait enrichi sur le dos des sénégalais. «Macky Sall a acheté un jet privé à 40 milliards de FCFA à titre personnel», a-t-il révélé. Par conséquent, il estime que Macky doit être le premier à payer pour ses erreurs. Car selon lui, l’ex chef de l’Etat voulait «partir et jeter en pâture ses anciens collaborateurs alors qu’il est à la tête de tout ce que les ministres faisaient». Comme quoi, les cafards du Palais, sous l’ancien régime, sont déjà sur la place publique.

Que les sénégalais ne soient pas surpris. Les prochains combats vont opposer les membres de l’ancienne mouvance présidentielle. Chacun cherchera à se protéger. Et la meilleure manière d’y arriver est de balancer tous les secrets durant les douze (12) ans de Macky Sall.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru