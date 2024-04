Diomaye au pouvoir : Enfin les révélations sur les mensonges de Karim Wade et son exil…

Le vendredi 24 juin 2016 aux environs de 4 heures du matin, Karim Wade embarquait dans un jet privé affrété par le Procureur général du Qatar qui l’attendait à son bord. Selon lui, il partait pour un exil forcé vers l’émirat. Et pendant les 12 années du pouvoir de Macky Sall, Karim Wade accusait le régime de l’avoir exilé parce qu’il était un adversaire redoutable. Aujourd’hui, le régime de Macky Sall est vaincu par un candidat que Karim Wade a soutenu. Bassirou Diomaye Faye qui a été reçu par le père de Karim Wade, est maintenant au pouvoir…Mais Karim Wade n’est toujours pas rentré.

A-t-il troqué son exil forcé pour un exil volontaire ? Xibaaru met en lumière les mensonges d’un « exilé »…

Que n’a-t-on pas entendu depuis le 24 juin 2016 ? Karim Méissa Wade qui a trouvé refuge à Doha (Qatar) s’est dit victime du régime de Macky Sall. Il a même employé l’expression « exil forcé ». Karim Wade se définit comme un politicien qui a été extrait de force de sa cellule de Rebeuss pour être mis dans un avion en direction de Doha après un accord entre le Sénégal et le Qatar.

Ce qui évidemment est faux. Karim Wade a menti. Il a négocié sa sortie de prison avec le régime de Macky Sall avec l’implication du Qatar qui s’est montré garant des termes du protocole qui avait été adopté. Karim Wade a donc bien négocié sa sortie de prison sans aucune contrainte. La preuve, à sa sortie de prison, cela faisait partie du protocole, Karim Wade avant qu’il ne prenne le chemin de l’aéroport pour se rendre au Qatar, s’est rendu d’abord au domicile de Me Madické Niang où il a reçu les bénédictions du khalife général des mourides via son fils Serigne Moustapha Mbacké. Et c’était là un souhait qui avait été formulé par Karim Wade.

C’est ensuite qu’il a pris le chemin de l’aéroport où l’attendait un avion avec à son bord le Procureur général du Qatar. Karim Wade a volontairement choisi de s’envoler pour le Qatar. Le Qatar a même offert à Karim Wade la possibilité d’effectuer certaines missions pour lui où il grassement rémunéré. Il n’a plus foulé le sol sénégalais depuis 8 ans. Il n’a pas quitté la péninsule arabique depuis au moins 8 ans, se contentant de se promener entre le Koweït, Abu Dhabi, Dubaï, Oman et le Bahreïn.

Karim Wade se complait dans son exil doré au Qatar. Personne ne l’a chassé du Sénégal. Pourquoi n’évoque-t-il pas son retour au Sénégal maintenant que c’est un nouveau régime pour qui, il a appelé à voter, qui est venu s’installer. Karim Wade se plait au Qatar. Il sait qu’il est incapable de gagner une élection au Sénégal mais préfère faire du bruit pour accuser les anciennes autorités d’empêcher son retour au Sénégal.

Hormis, les destinations citées, Karim Wade tout au long de son exil, n’a pas foulé le sol africain. Osera-t-il dire que c’est l’ancien régime qui l’avait contraint à ne pas se rendre dans les autres pays africains ? Ceux qui disaient que Karim a été aperçu dans un pays africain ou en Europe ne racontent que ce que les cellules de communication de Doha leur instruisent. Karim Wade a choisi de mentir aux Sénégalais, aux militants du Parti démocratique sénégalais (PDS) pour camoufler les véritables raisons pour lesquelles il ne veut pas rentrer au Sénégal.

Karim n’a même plus mis les pieds en France depuis 2013. Plusieurs plaintes l’y attendent. Et si Karim Wade refuse de sortir de la péninsule arabique, c’est parce qu’un mandat d’arrêt aurait été lancé contre lui en France pour une dette avoisinant les 400.000 euros. On se demande bien où se trouvent les 2 millions d’euros lui appartenant dont on dit qu’ils sont logés à Bank Julius Baer de Monaco ?

Karim Méissa Wade est un fieffé menteur. Il a menti sur ses conditions d’exil. Rares sont les personnes qui connaissent aujourd’hui sa vraie apparence tellement il est vieilli par le « vitiligo », une maladie de peau. La preuve : Il a préféré faire un discours aux Sénégalais en utilisant une intelligence artificielle. Karim Wade n’a jamais été en exil forcé. Son exil a toujours été volontaire. Tout comme les exils de toutes les personnes qui ont participé à l’élimination de Kadhafi et qui se retrouvent dans le même hôtel que Karim Wade…

Un indice de taille qui montre que c’est Karim Méissa Wade qui a choisi de s’installer au Qatar et de s’éloigner du Sénégal. Karim Wade qui a fait 8 ans au Qatar, même à quelques semaines de l’élection présidentielle dont il avait déposé sa candidature, n’a pas voulu rentrer au Sénégal pour parler aux populations des profondeurs. Tout ce qu’il a su faire depuis le Qatar, c’est avoir semé la zizanie pour faire repousser la date de l’élection présidentielle et d’avoir accusé d’intègres membres du Conseil constitutionnel de corruption par le candidat de Benno Bokk Yaakaar, Amadou Ba.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn