Cameroun : les 60 millions FCFA de Eto’o à Roger Milla refont suface

Le 26 mai 2023, soit cinq mois après le retour de la coupe du monde Qatar 2022, le Comité exécutif de la Fecafoot se tient à l’hôtel Hilton à Yaoundé. Les Lions Indomptables ont été éliminés au premier tour, sur fond du scandale André Onana, répudié de la tanière en pleine compétition.

« Mais surtout, l’affaire des 2,7 milliards d’avance de trésorerie de l’Etat à la FECAFOOT n’est qu’à ses débuts. Le ministère des Finances espère encore que Samuel Eto’o, qui attend les 5,5 milliards de primes de participation des Lions Indomptables à cette compétition, va restituer les fonds publics. Le quatrième point inscrit à l’ordre du jour est ainsi libellé :

« Point sur la participation du Cameroun à la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022”. Les membres du Comex présents, où ne manquent que BOUBAKARY Bello, deuxième vice-président décédé, Arthur Djampir, troisième vice-président, et Guibai Gatama, suspendu, croient pouvoir avoir des explications sur l’affaire Onana et sur l’utilisation des 2,7 milliards du gouvernement et les modalités de remboursement », raconte le journaliste Boris Bertolt.

« Sur ce point, Samuel Eto’o prend la parole et se satisfait de la participation du Cameroun à la coupe du monde, mettant en exergue la victoire sur le Brésil (1-0), mais omettant de rappeler qu’il avait promis la finale aux Camerounais. Il donne sa version de l’affaire Onana, comme le chasseur qui raconte l’histoire de la chasse : le gibier a toujours tort. Sur les 2,7 milliards, devant des membres du Comex très attentifs, il s’énerve presque d’avoir à répondre de cet argent :

« Les gens parlent des 2,7 milliards, on dit que je dois rembourser, mais j’ai donné à tout le monde sa part. En haut là-bas, ils ont reçu chacun sa part. Même l’aîné Roger Milla a reçu 60 millions. Donc il faut qu’on arrête de me parler de cette affaire », ajoute Boris Bertolt.

« Les membres du Comex se regardent entre eux, médusés. Surtout ceux qui n’avaient pas fait le voyage du Qatar et à qui Samuel Eto’o avait promis une compensation de 5 millions chacun. Ils attendent toujours cet argent. Le goleador Roger Milla a donc aussi émargé sur les 2,7 milliards à hauteur de 60 millions, en plus d’une prise en charge totale pendant la durée de la compétition », explique le journaliste.

« L’année 2023 fut donc fructueuse pour l’ambassadeur itinérant car à ces 60 millions il faut ajouter les 50 millions contractuels depuis 2022, soit 110 millions reçus de la FECAFOOT en un an. On comprend pourquoi sans Eto’o, le football camerounais n’a plus aucun sens pour Roger Milla. Pour l’histoire, la résolution 5 de cette session du Comité exécutif sera ainsi formulée :

« Le Comité exécutif, à l’unanimité des membres présents, salue la participation du Cameroun à la Coupe du Monde Qatar 2022 et exprime son satisfecit du bilan présenté par le président de la Fecafoot », conclut Boris Bertolt.

