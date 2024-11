Sommet OCI : Bassirou Diomaye Faye appelle à un cessez-le-feu en Palestine

Après sa prise de parole en Arabie Saoudite pour le compte du sommet OCI pour la Palestine et le Liban, le président Bassirou Diomaye Faye a demandé un cessez-le-feu immédiat dans ces deux pays.

« En ce moment critique pour la Palestine et le Liban, nous devons rester unis pour la paix, la justice et la dignité. Le Sénégal réaffirme son soutien ferme aux peuples palestinien et libanais et appelle à un cessez-le-feu immédiat pour mettre fin à la spirale de violence », a écrit le chef de l’Etat sénégalais sur X.