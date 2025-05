Ce que les Sénégalais pensent des actions du Gouvernement Diomaye-Sonko (sondage)

Afrobarometer, par le biais du Consortium pour la recherche économique et sociale (Cres), a interrogé des Sénégalais sur les actions du gouvernement en place depuis un peu plus de 13 mois. Un échantillon de Sénégalais de plus 18 ans répartis sur le territoire national, a été interrogé, entre février et mars 2025.

Selon l’étude, une grande partie des Sénégalais sont optimistes quant à la direction du pays. En effet, ils sont 67% à penser que les actions du gouvernement de Bassirou Diomaye Faye et d’Ousmane Sonko mènent le Sénégal sur la bonne voie. En même temps, 52 % des Sénégalais estiment que leurs conditions de vie actuelles sont bonnes. Par contre, près de la moitié (47 %) jugent que la situation économique actuelle du pays est délicate.

Selon l’étude, plus de 50% des Sénégalais jugent « plutôt mal » ou « très mal » les réponses du gouvernement actuel aux préoccupations économiques des citoyens. Toutefois, ce chiffre est plus bas qu’en 2012, après l’élection de Macky Sall.

L’étude du CRES, repris par Seneweb, a également proposé des conclusions, notamment sur les attentes de la jeunesse confrontée au chômage. Elle attend du gouvernement des réponses concrètes aux défis tels que l’emploi, la formation et l’accompagnement à l’entrepreneuriat.