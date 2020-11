Son mari la bat, elle le tue et prend…10 ans de prison

Ce vendredi, une femme âgée de 42 ans a été condamnée à dix ans de prison pour « violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner ». Elle était jugée pour avoir tué, d’une balle de fusil de chasse, son conjoint violent, qui menaçait alors de s’en prendre à elle.

Ivre après avoir bu du whisky, il se lève du canapé en criant : « Je vais te défoncer. » Alexandra prend un fusil de chasse dans l’armoire, le charge. Un coup serait parti lorsque son conjoint aurait saisi l’arme. Âgé de 36 ans, il s’effondre, et meurt sur le coup. C’était en 2016, à leur domicile de Montreuil-en-Caux (Seine-Maritime).

Ce vendredi 27 novembre, Alexandra, âgée de 42 ans, a été condamnée à dix ans de prison pour « violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner », par la cour d’assises de Seine-Maritime, à Rouen, informe l’AFP, notamment relayée par Le Parisien.

Agressions physiques et sexuelles

C’était la peine requise par l’avocate générale, qui a défendu : « Oui c’était un homme violent, mais vous ne pouvez pas répondre à la violence par la violence », cite l’AFP. Elle avait tout de même demandé la requalification de l’affaire, Alexandra ayant d’abord été poursuivie pour meurtre sur conjoint.

Cette mère de trois enfants, dont un du conjoint tué, a parlé d’un « acte de désespoir », note France bleu Rouen. Elle a affirmé à la cour qu’elle n’avait pas voulu le tuer, mais avait pris le fusil comme « arme de dissuasion », pour ensuite « s’enfuir avec [les] enfants ».

Si elle a cru qu’Alexandra n’avait pas eu l’intention de tuer, l’avocate générale n’a retenu ni la thèse de l’homicide involontaire, ni celle de la légitime défense. L’avocate des parents du conjoint, Rose-Marie Capitaine, a soutenu l’intention de tuer. Elle a estimé que si l’homme « avait des excès », il n’en était pas pour autant un « tortionnaire ».

La victime avait déjà été condamnée pour avoir tiré sur un rival amoureux, relève l’AFP, en 1999. Il a également agressé physiquement et sexuellement sa meurtrière, a indiqué l’avocate de celle-ci, Maître Nathalie Tomasini, connue pour avoir défendu Jacqueline Sauvage.

« Pas une criminelle »

Me Tomasini s’est dite « sous le choc » du verdict : « La peine de prison est lourde. Alexandra n’est pas une criminelle », auprès de l’AFP.

Des jurés qui pourtant étaient en majorité des femmes n’ont pas eu de doutes et ont condamné froidement cette femme.

« Ça remet en cause beaucoup de choses pour moi, a poursuivi Me Tomasini, citée par France bleu Rouen. Des jurés qui pourtant étaient en majorité des femmes n’ont pas eu de doutes et ont condamné froidement à 10 ans de prison cette femme qui n’est pas du tout pour moi une criminelle à une peine qui est lourde. » Elle et sa cliente réfléchissent à faire appel.

Alexandra, qui comparaissait libre, a été amenée en prison. Aux jurés, elle a dit qu’elle y dormait « mieux » qu’avec son conjoint, relaient Le Parisien et France bleu. « Personne ne me frappait. »