Cameroun : son mari resté trop longtemps au chômage…elle le quitte

Une femme accuse son mari d’être devenu irresponsable après avoir perdu son travail. Ce dernier ne s’implique plus en rien dans les tâches ménagères. Elle veut le quitter. Lire son témoignage…

« Je m’appelle Sidonie, âgée de 35 ans et mariée depuis 9 ans déjà. Six mois après notre mariage, mon mari a perdu le travail et depuis lors il n’a plus jamais trouvé autre chose à faire. Entre temps, il s’est lié d’amitié avec tous les chômeurs du quartier. Ils passent toutes leur journée à boire et à jouer au Damier.

Malgré toutes les difficultés que nous vivons, il n’a pas l’air très préoccupé. J’avais une activité commerciale devant la maison qui nous permettait quand même de manger une fois par jour. Non seulement, il ne contribue à rien à la maison, il rentre très tard et ivre tous les soirs. Depuis ce temps, je vous le dis en toute honnêteté, je suis resté dans ce foyer juste pour mes enfants.

Tous les soirs il pue l’alcool et je ne supporte pas l’odeur. Souvent il rentre le matin, et je sais que lorsqu’on parle alcool, on parle d’infidélité. J’ai assez supporter, en ce moment je ressens de la haine. Je reçois toute sorte de violence, il me bat et m’insulte tout le temps. Sexuellement, il n’y a plus grand chose entre nous. Quand il insiste je laisse faire pour éviter qu’il me violente. Il me dégoûte.

A présent, je vous jure que je suis restée une femme fidèle. Maintenant je dis stop c’est fini, j’avais mon petit commerce que je faisais qui est tombé. Toutes les charges de la famille reposaient dessus. Parfois c’est ma famille qui me venait en aide même pour inscrire les enfants à l’école. Puisqu’il ne me soutient pas. Je n’ai plus rien reçu de lui depuis qu’il a perdu son travail.il ne fait rien pour les enfants.

J’ai besoin de travailler pour pouvoir m’occuper de mes enfants et moi , vivre dans cette situation et être toujours fidèle, c’est pas simple actuellement. Depuis que l’école a commencé, les enfants sont encore à la maison. Comment faire pour que mes enfants partent proprement à l’école, à chaque fois, il dit qu’il n’a pas d’argent. Je ne supporte plus cette situation, j’ai envie de voir ailleurs

