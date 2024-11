Abidjan : son proprio le chasse…Il réclame 12 millions au tribunal

A Koumassi, un locataire évincé de son logement réclame 12 millions de FCFA de dommages et intérêts

Être propriétaire de maison en Côte d’Ivoire sans maîtriser le droit peut occasionner autant de dégâts majeurs. Un locataire du nom d’Arsène T. a réclamé un montant de 12 millions de FCFA au propriétaire du studio dans lequel il vivait à Koumassi-Abidjan.

Depuis quelques mois, Arsène T. vivait paisiblement dans un studio situé dans la commune de Koumassi. Parti en voyage pour ses affaires, il ignorait qu’à son retour, il retrouverait son logement occupé par une autre personne. En effet, son propriétaire aurait profité de son absence pour remplacer Arsène par un nouveau locataire, prêt à payer un loyer plus élevé.

À son retour, Arsène a été surpris de ne pouvoir ouvrir la porte de son studio. Inquiet, il a fait appel à un menuisier du quartier pour obtenir de l’aide. Ce dernier lui a alors révélé que, sur ordre du propriétaire, les serrures avaient été changées pour accueillir un nouveau locataire.

L’affaire a été renvoyée au 29 novembre 2024 pour la comparution du propriétaire, qui devra répondre de ses actions devant le tribunal.

Selon Arsène, ses affaires personnelles auraient également été évacuées sans son consentement, le laissant sans domicile et sans effets personnels. « M. le juge, je ne dois aucun loyer. Je suis à jour. Le propriétaire a jeté mes affaires sans même me prévenir. Aujourd’hui, je n’ai plus que mes vêtements sur le dos et je vis chez des amis », a-t-il déclaré lors de son audience.

Face à cette situation et pensant être dans son libre droit, Arsène T. réclame 12 millions de Fcfa au propriétaire en guise de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Cette somme inclut la perte de ses biens et le traumatisme engendré par cette expulsion qu’il juge arbitraire.

En poursuivant, il estime que son droit de locataire a été bafoué, car le propriétaire n’a pas respecté les procédures légales pour une expulsion, ni même tenté de le contacter avant de vider son logement. « Je vois que son intérêt personnel pour l’argent a dominé sa responsabilité de propriétaire », a-t-il argué.

L’affaire a été renvoyée au 29 novembre 2024 pour la comparution du propriétaire, qui devra répondre de ses actions devant le tribunal. Cette audience déterminera si l’expulsion d’Arsène T. était justifiée ou s’il s’agit d’un abus de pouvoir de la part du propriétaire.

Ce cas pourrait également servir de jurisprudence pour la protection des droits des locataires dans la commune de Koumassi et ailleurs, mettant en lumière la nécessité de respecter les procédures légales pour toute résiliation de bail. En attendant, Arsène T. espère obtenir réparation pour la perte de ses biens et la souffrance causée par cette situation difficile.

Source Linfodrome