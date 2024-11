Un ancien joueur de Chelsea se lance dans la pOrn0gr@phie

Fabio Paim, ancien prodige du football portugais de 36 ans qui avait gravi les échelons aux côtés de Cristiano Ronaldo dans l’académie du Sporting Lisbonne, et a été brièvement prêté à Chelsea en 2008 , a récemment fait la une des médias pour une raison inattendue : il a décidé de se reconvertir dans l’industrie du cinéma pour adultes.

Cette nouvelle carrière a pris tout le Portugal par surprise et provoqué de nombreuses réactions.

Ancien ailier prometteur, Fabio Paim avait un potentiel que beaucoup comparaient à celui de Ronaldo. Malgré des débuts prometteurs et un prêt notable à Chelsea en 2008, sa carrière n’a jamais atteint les sommets espérés. Aujourd’hui, Paim affirme que sa mentalité était son principal obstacle, ce qui l’a empêché de réaliser le même succès que Ronaldo, devenu l’un des meilleurs joueurs de tous les temps.

Dans une interview avec Globo Esporte via le média portugais Record , Paim a expliqué : « Ici, au Portugal, [la nouvelle de mon film p0rn0graphique] fait fureur, tout le monde devient fou. Parce que les gens ne le prennent pas mal, c’est juste comme ça que je suis. Dans un podcast, j’avais dit que mon rêve était de devenir acteur p0rn0graphique. J’ai reçu beaucoup d’offres. Comme tout le monde en parlait, je me suis dit : faisons un film. Et je l’ai fait. C’est bien d’avoir des relations s3xuelles et d’être payé pour ça. »

Cette transition étonnante a fait de lui un sujet de fascination pour la presse, alors que son nom refait surface après des années d’anonymat dans le monde du football.

Fabio Paim se souvient de ses années au Sporting Lisbonne et de son amitié avec Ronaldo :

« Nous avons grandi ensemble, j’étais le numéro un du Sporting à cette époque. Cristiano est devenu le joueur qu’il est aujourd’hui seulement après son arrivée à Manchester. Aujourd’hui, il est le roi, et Paim n’est personne. La vérité, c’est que j’avais plus de talent que lui, et tout le monde le sait. Mais le talent ne suffit pas, il faut bien plus. »

Paim est même allé jusqu’à suggérer, lors d’un podcast, que Ronaldo devrait lui offrir l’un de ses cinq Ballons d’Or en hommage à ses années de gloire au Sporting.

Face à cette demande inattendue, Cristiano Ronaldo n’a pas tardé à réagir sur Instagram avec un message direct :« WTF ??? Qui est ce type ? ».

