Nécrologie : Mort de la légende de la musique, Quincy Jones

Quincy Jones, légendaire producteur musical, est décédé à 91 ans le 3 novembre 2024 à Los Angeles. Son décès marque la fin d’une carrière d’exception qui a révolutionné la musique, notamment avec ses collaborations mythiques, dont celle avec Michael Jackson.

Quincy Jones, géant de la musique américaine, s’est éteint le 3 novembre 2024 à Los Angeles à l’âge de 91 ans. Connu pour ses collaborations révolutionnaires avec des icônes comme Michael Jackson, Frank Sinatra et Ray Charles, Quincy Jones laisse derrière lui une empreinte indélébile dans l’industrie musicale. Sa mort a été annoncée par son agent, sans autre détail sur la cause de son décès, mais en précisant que l’artiste était mort à son domicile du quartier de Bel Air à Los Angeles, entouré de sa famille.

Le parcours de Quincy Jones, qui a marqué plus de 70 ans de production et d’innovation dans le monde de la musique, est salué comme l’un des plus influents et diversifiés de notre époque. Les hommages devraient, après l’officialisation du décès, ne pas tarder à pleuvoir.

Quincy Jones, 28 grammy Awards et sept enfants

Né le 14 mars 1933 à Chicago, Quincy Jones découvre très jeune sa passion pour la musique. Après des débuts comme trompettiste, il rejoint en 1951 le big band de Lionel Hampton en tant qu’arrangeur. Visionnaire, il se distingue rapidement par son talent à composer et à produire des arrangements novateurs pour le jazz, avant de se tourner vers la pop et le cinéma. À partir des années 80, sa carrière décolle avec l’album Thriller de Michael Jackson, pour lequel il produit des titres devenus cultes. Quincy Jones reçoit au cours de sa vie 28 Grammy Awards, un exploit qui témoigne de son talent et de son influence.

Outre sa carrière musicale, Quincy Jones s’illustre aussi dans le cinéma en produisant des films majeurs, comme La Couleur Pourpre. Côté vie privée, il a été marié trois fois et laisse derrière lui sept enfants, dont Rashida Jones, actrice et réalisatrice. En disparaissant, Quincy Jones laisse un héritage colossal, un patrimoine musical et culturel que le monde continuera de célébrer pour les générations à venir.

