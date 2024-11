Macky veut gagner les Législatives en…mangeant du couscous au Maroc

On aura tout vu au Sénégal. On a vu Karim Wade, un leader qui gère son parti depuis le Qatar, qui dépose ses parrainages tout en étant au Qatar et se présente à la présidentielle en étant toujours au Qatar. Il gère tout au téléphone. Aujourd’hui, c’est l’ancien président Macky Sall qui bat encore un exploit en battant campagne pour les législatives anticipées du 17 novembre 2024 au Sénégal depuis le Maroc où il réside dans un luxueux Riad à Marrakech.

Macky avait promis de rentrer au Sénégal pour se battre aux côtés de ses partisans avant de se raviser. Macky Sall, à l’ombre des oliviers de son Riad, regarde ses partisans suffoquer face à un Sonko de plus en plus menaçant.

Macky Sall, tête de liste de la coalition Takku Wallu qui regroupe l’APR et le PDS de Wade, ne viendra pas au Sénégal battre campagne pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024.Ses tergiversations sur un éventuel retour au Sénégal pour la campagne pour les Législatives, ont convaincu plus d’un sur les intentions de Macky Sall. Il ne compte pas revenir au Sénégal et ses propos le prouvent.

« Mon retour au Sénégal n’est pas encore à l’ordre du jour. Une fois décidé, je ferai moi-même une annonce officielle et l’information va circuler. En quittant le Sénégal, je n’ai fait que respecter la tradition, parce que quand un président est longtemps resté au pouvoir, il doit se retirer pour laisser le soin à ses successeurs afin qu’ils puissent bien dérouler » a déclaré Macky Sall dans une interview à RFI Fulbe.

Et ce n’est pas tout. Lors d’un meeting des deux têtes de listes de Takku Wallu Sénégal à Kaolack (Ahmed Youssouf Bengelloune et Astou Ndiaye), Le président sortant et tête de liste de Takku Wallu Sénégal a joint au téléphone les responsables de sa coalition du Saloum pour revenir sur l’enjeu de ces législatives anticipées 2024. Le président Macky Sall s’est invité au smartphone de l’ancienne ministre Mariama Sarr pour interpeler les militants sur les enjeux des Législatives.

« Le pays roule droit vers des lendemains qui ne présagent rien de bon. Si on ne fait rien, le pays ira directement vers des jours difficiles pour toutes les franges de la société. C’est vous-même qui avez dit que le pays ne marche pas alors œuvrons pour que le pays marche à nouveau. Il faut dépasser les clivages et querelles intestines pour le seul bénéfice du peuple Sénégalais. C’est pour cela d’ailleurs que j’ai accepté d’être tête de liste de Takku Wakku pour contribuer à cette entreprise de sauver le Sénégal. Il faut davantage se mobiliser à travers les grands quartiers, chez les parents et proches pour une victoire éclatante le 17 novembre prochain » s’est-il exprimé au téléphone.

Voici le modus operandi de Macky. Il reste dans son Riad à Marrakech, sous les oliviers et orangers, téléphone dans une main et verre de thé dans une autre, Macky Sall appelle ses partisans en vidéo et les harangue. Des mots et rien que des mots. Et tout ça autour d’un bol de couscous marocain. Macky Sall savoure son luxe et son calme loin des tumultes des campagnes et les tracasseries du PM qui passe son temps à menacer ses adversaires politiques.

Et depuis Marrakech Macky Sall dit encore au téléphone : « La mobilisation que j’ai vue aujourd’hui, me rassure. Persévérer dans cette dynamique et la victoire sera de mise ». Tout d’abord, Macky Sall parle d’une mobilisation qu’il a vue au téléphone. Ensuite il demande à ses militants de persévérer et la victoire sera au rendez-vous. Et lui que fait-il pendant tout ce temps ? Il reste au téléphone et bat campagne. Et il parle même de victoire juste en voyant un meeting au…téléphone.

Macky Sall semble oublier qu’être absent sur le terrain politique est synonyme d’échec. Il a exilé Karim Wade au Qatar et ce dernier a fait échec dans toutes les élections auxquelles il a participé. Absent du terrain politique, Karim Wade n’a pas gagné une seule élection au Sénégal. Et Macky Sall, aujourd’hui, sur les traces de Karim Wade, espère lui gagner ces Législatives. Peut-être compte-t-il sur un joker mystique pour faire mieux que Karim Wade…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn