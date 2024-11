Takku-Wallu mal barré…Macky refait les erreurs de la présidentielle

L’intercoalition Takku-Wallu était bien partie pour être une puissante opposition face à la machine politique du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Ousmane Sonko a réussi à se bâtir une grande armée politique. Mais Macky Sall et Karim Wade sont très mal barrés pour les élections législatives du 17 novembre 2024. Le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye fait comme lors de la présidentielle. Il est en train de saboter toute la campagne de ses alliés.

A quelques jours des élections législatives, les partis politiques et coalitions sont à fonds dans la campagne. Pastef, Samm Sa Kaddu et Jamm Ak Njariñ investissent à fond le terrain politique. Ils sont dirigés par leurs têtes de liste nationale respectives en l’occurrence Ousmane Sonko, Barthélémy Dias et Amadou Ba. Ces adversaires font tout pour avoir un groupe parlementaire à l’Assemblée nationale. Pendant ce temps, Macky Sall et sa coalition font le mort en battant campagne dans un monde plus que virtuel.

Les membres de l’Alliance Pour la République (APR) ont fait croire aux sénégalais que Macky reviendrait pour battre campagne. L’ancien président est même la tête de liste de la coalition Takku-Wallu. Au même profit que Sonko, Barth et Amadou Ba, Macky devait être de la partie pour ces joutes électorales. Au moment où tout le monde attendait de voir le Président qui a précipitamment quitté le pays, Macky a décidé de changer la donne. Tous ses soutiens devront se contenter des appels téléphoniques.

«Vous savez, mon retour au Sénégal n’est pas encore à l’ordre du jour. Une fois décidé, je ferai moi-même une annonce officielle et l’information va circuler. En quittant le Sénégal, je n’ai fait que respecter la tradition, parce que quand un président est méprisé au pouvoir, il doit se retirer pour laisser le soin à ses successeurs afin qu’ils puissent bien dérouler», a expliqué Macky Sall. En français simple, il n’est pas prêt à revenir au Sénégal pour battre campagne alors qu’il est la tête de liste nationale d’une intercoalition.

Tout comme avec Amadou Ba, Macky Sall sabote la campagne de l’intercoalition Takku-Wallu. Il avait jeté son premier ministre en pâture en libérant Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Pour les législatives, il refait la même chose en ne foulant pas le sol sénégalais. Macky compte drainer les foules via WhatsApp, Tik Tok et par des appels téléphoniques. Une grosse insulte pour tous ses militants qui comptaient battre campagne avec l’ancien président de la République. En se comportant ainsi, on peut se dire que Macky veut faciliter la victoire au nouveau régime.

Il ne pose aucun acte allant dans le sens de faire gagner Takku-Wallu. Face à l’urgence, Macky pouvait trouver une alternative. Mais, il ne juge pas nécessaire de trouver quelqu’un pour mener les troupes à bon port. Tout comme Karim Wade, Macky Sall veut diriger une coalition «cabine téléphonique». L’ancien Président de la République compte utiliser les réseaux sociaux notamment WhatsApp et Tik Tok pour exister et drainer des foules. Une utopie si on voit comment les trois grandes coalitions sont en train de mener une farouche bataille sur le terrain.

Pendant ce temps, Takku-Wallu n’existe pratiquement pas sur le terrain. Et dire que c’est cette coalition qui veut faire barrage au Pastef. Macky Sall et ses hommes n’ont aucune chance face à la toute puissance de Ousmane Sonko. Les causes produisant les mêmes effets, Takku-Wallu risque de vivre un échec cuisant au soir du 17 novembre prochain. Comme avec Amadou Ba, l’ancien président précipite ses alliés dans une grosse défaite.

Takku-Wallu doit prendre ses responsabilités. Les membres de cette coalition doivent se donner une autre chance. Ils doivent s’organiser pour battre campagne au même titre que les autres coalitions. Sinon, Macky Sall les enterrera comme il l’a fait avec Amadou Ba. L’ancien président a tout simplement peur d’affronter Ousmane Sonko. Il n’est pas prêt à mettre les pieds au Sénégal !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn