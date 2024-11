Les 1000 milliards se retournent contre Sonko…Du buzz au Fake !

Ousmane Sonko est le premier ministre du Sénégal le plus prolifique en matière de buzz. Il aime être le centre de tout. Il veut être le seul à être écouté et surtout le seul qui parle. Il aime s’écouter et adore humilier ses adversaires. Sa principale arme est de « mettre en joue » ses adversaires avec des révélations croustillantes avant de les menacer avec le pool judiciaire financier ou la haute Cour de Justice. Mais sa dernière information sur les 1000 milliards n’a pas eu l’effet escompté. Elle se retourne contre lui. Les Sénégalais n’y croient point et en font même une ironie.

Ousmane Sonko trône sur le champ politique depuis 2021 comme le maître de la parole. Il captive toutes les attentions quand il parle. Et lorsque Ousmane prend la parole, c’est pour faire des révélations. Il a commencé avec l’affaire des 94 milliards et l’affaire des 400.000 frs qu’Aliou Sall devrait à tous les Sénégalais. Ensuite il ne faut pas oublier l’affaire des pipelines avec le pétrole Sénégalais vendus par Macky Sall. Puis il y a eu les 27 milliards du PRODAC dont il disait avoir toutes les preuves sans jamais les présenter. Aujourd’hui, Ousmane Sonko sort une affaire d’un compte bancaire qui contiendrait 1000 milliards.

Ousmane Sonko, lors de son meeting à Thiès, évoque un compte bancaire d’un ancien dignitaire du régime de Macky qui contient plus de 1000 milliards : « L’argent du contribuable, on ne badine pas avec ; les gens vont restituer ce qu’ils ont volé. Ce que je vous dis n’est rien par rapport à ce qui s’est passé. Il y a des gens chez qui, dans un seul compte, on a retrouvé plus de mille milliards. Pensez-vous que c’est normal dans un pays comme le nôtre ? Ce n’est pas de la méchanceté quand on parle de reddition des comptes, mais on ne peut laisser cela passer ». Cette information a choqué les Sénégalais. Mais Sonko ne s’arrête pas là et fait d’autres révélations

« Il y a des gens qui ont tellement volé. Ils ont également tout dilapidé. Je vais vous donner juste quelques exemples. Savez-vous qu’ils ont vendu la prison de Rebeuss, soit plus d’un hectare, à 8 milliards F CFA ? Cela aurait pu coûter au minimum 40 milliards. C’est grâce à nous que la vente a été annulée. Ils ont également vendu la prison de Cap Manuel ». Avec ces informations, Ousmane Sonko a choqué le monde politique, la société civile, les analystes politiques, les influenceurs et une bonne partie de la population.

Et les effets des déclarations de Sonko se font ressentir. Tout d’abord, les sorties de Sonko ne sont plus suivies comme dans les premiers mois de l’accession de Diomaye au pouvoir et de sa nomination en tant que Premier ministre. Les vues de ses vidéos ont chuté passant de 100.000 vues à moins de 2000 vues. Les sénégalais ne suivent plus Sonko. Il est traité de menteur par ses opposants et ses déclarations à l’emporte-pièce ne font plus recette. La photo ci-dessous illustre la chute de Sonko dans l’opinion publique.

Plus personne ne croit à cette histoire des 1000 milliards. Après le banquier Abdou Mbaye, ancien premier ministre qui a déploré la déclaration de Sonko, Ibrahima Thiam de la coalition Sénégal Kessé fustige : « D’abord, pourquoi 1000 milliards et pas, disons, 999 ? La précision laisse rêveur. Sans doute parce que cela fait un compte rond, facile à mémoriser dans les mémoires. Et puis un tel chiffre frappe davantage les esprits. Dans un contexte où l’économie du pays peine à assurer les services essentiels, la population a bien du mal à prendre au sérieux une telle déclaration. »

Ousmane Sonko cherchait le buzz mais cela s’est transformé en un tragique fake qui a choqué les Sénégalais. Et un journaliste, partisans de Sonko, vient de déclarer qu’un ancien ministre Sénégalais dispose d’un compte bancaire en France qui contiendrait la somme de 8 milliards soit 12 millions d’euros (vidéo ci-dessous). Encore un mensonge flagrant car aucun particulier étranger ne possède un compte bancaire en France avec plus de 12 millions d’euros. Même en Suisse où cela était possible il y a une vingtaine d’années n’accepte pus ce genre d’opérations.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn