Abrogation de la loi d’amnistie…un piège dangereux pour Sonko et Diomaye

Avant de partir précipitamment du pays, Macky Sall a réussi à assurer ses arrières. Mais la loi d’amnistie, qu’il a votée, pourrait sauter. Ousmane Sonko semble prêt à tout pour rendre justice aux victimes des manifestations de 2021 à 2024. Même si l’action est salutaire, le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) file tout droit vers un piège. L’actuel premier ministre et ses partisans risquent de regretter cette promesse électorale du patriote en chef.

Lors de son meeting à Ziguinchor, Ousmane Sonko a promis d’abroger la loi d’amnistie une fois la majorité parlementaire acquise. Pour lui, cette loi favorise l’impunité et, par conséquent, tous ceux qui y sont impliqués, y compris l’ancien Président Macky Sall, doivent rendre compte. De passage devant le Grand Jury de la RFM ce dimanche, Ismaila Madior Fall, ancien ministre de la Justice et Garde des Sceaux, pense qu’il faut plutôt « une commission de justice et de réconciliation ».

Ainsi, le débat sur la question de l’amnistie est relancé. Sonko veut rendre justice à tous ces jeunes tombés après ses nombreux appels à manifester. Cette loi votée en catimini sous Macky Sall est la plus contestée. Du côté de Pastef, des voix se lèvent de plus en plus pour demander son abrogation. Chose que le premier ministre a promis. Mais il lui faut déjà une chose : la majorité. « Il y a des gens qui ont la mémoire très courte. La loi d’amnistie n’est pas pour nous et nous allons une fois la majorité obtenue, la retirer », a-t-il dit. Mais c’est Sonko qui semble avoir la mémoire courte.

Sonko et Macky ont tous réfuté qu’il y a eu un deal. Une vision commune que Madiambal Diagne rejette. Quoi qu’il en soit, le Pastef est le plus grand bénéficiaire de cette loi d’amnistie. Leur candidat à la présidentielle a bénéficié de cette mesure d’amnistie dans les deux affaires pour lesquelles il était inculpé et placé en détention provisoire. Ousmane Sonko a aussi bénéficié de cette loi controversée. Car c’est après son vote qu’il a pu sortir en pleine campagne avec d’autres membres de Pastef. Une sortie qui a été déterminante pour l’élection de Bassirou Diomaye Faye.

Après le vote de cette loi, des milliers de jeunes ont quitté les différentes prisons du pays. Sauf que la majorité de ces personnes n’a pas été jugée. Si cette loi est abrogée, les «détenus politiques» devraient retourner en détention préventive le temps de leur jugement. Pour Ousmane Sonko, les choses apparaissent plus délicates. Inculpé en juillet pour une série d’infractions directement liées aux troubles politiques survenus dans le pays en 2023 (appel à l’insurrection, atteinte à la sûreté de l’État, etc.), le leader de Pastef pourrait aussi retourner en détention préventive en attendant son jugement.

Dans l’affaire Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko est définitivement condamné pour diffamation publique en janvier 2024, à une peine de prison avec sursis. Cette condamnation, qui est à l’origine de son inéligibilité, n’est pas prise en compte par cette loi. Alors, cette amnistie reste une épée de Damoclès judiciaire qui continue de menacer le président de Pastef. Car sa condamnation par contumace à deux années d’emprisonnement ferme pour «corruption de la jeunesse» dans l’affaire Adji Sarr n’est pas couverte par cette loi.

Cette affaire privée ne relève pas du type d’infractions énumérées par le projet. Et tous les viols présumés dans cette affaire auraient été commis, pour la plupart, avant la date du 1er février 2021 retenue comme point de départ de la période de deux années couverte par l’amnistie. «L’affaire Adji Sarr – Ousmane Sonko et l’affaire contre Mame Mbaye Niang n’ont rien à avoir (avec la loi d’amnistie). Parce que cette loi vise les faits liés aux manifestations», avait affirmé l’ancien ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall.

C’est pourquoi beaucoup d’opposants ne pensent pas que Sonko va aller jusqu’au bout de sa logique. Alors, le leader de Pastef devrait repenser cette décision qu’il s’apprête à prendre une fois la majorité acquise. Elle pourrait lui causer de graves problèmes. Mais pour les victimes des dernières manifestations, il est impensable de ne pas rendre justice. Alors que va faire l’actuel régime pour ne pas s’attirer les foudres des sénégalais ?

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn