Et bis repetita !

Le pire, c’est qu’il n’est même plus au courant de la gravité de ses propres actes.

Entendons-nous bien : je ne dis pas qu’il n’en est pas conscient, car pour être conscient d’une chose, encore faut-il préalablement être au courant de son existence.

J’ai dit, dans un passé pas très lointain, et notamment au moment où Ousmane Sonko naissait de sa naissance politique, qu’il n’était courageux qu’avec les autres. Or, le courage n’est jamais que l’affaire d’un homme (homme et femme), en tant que celui-ci l’éprouve seul, dans son individualité propre.

Oui ! on n’est jamais courageux que seul. Et, j’ajoutai, comme on meurt seul. Ceci est une vérité de fait, c’est-à-dire incontestable, qui ne saurait par ce fait même s’éteindre, sauf à s’éteindre avec l’extinction du soleil.

Ousmane Sonko a chaud, très chaud. Et c’est précisément pour cela, comme jadis, qu’il a décampé de Dakar pour aller se réfugier dans sa « République Populiste de Casamance ».

Il y a de ces symboles qui font froid dans le dos. Et celui-là en est un.

Car, alors, qu’est-ce que c’est que ce Conseil municipal que Ousmane Sonko va présider à Ziguinchor, exactement au jour et à l’heure où il est attendu à la Cour d’appel de Dakar pour répondre de ses propres actes, sinon un acte de défiance envers la République du Sénégal et en même temps un baroud d’honneur qui n’est rien de moins qu’un appel du pied à l’intention de sa « République Populiste de Casamance » ?

En tout état de cause, son acte n’est pas innocent. Pis, du point de vue de la morale politique et de l’éthique, il s’agit là d’un acte éminemment coupable.

Aussi, en tant qu’autorité morale et politique historique du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC), j’appelle mes frères et sœurs du mouvement à ne pas se mêler, ni de près ni de loin, sous aucun prétexte, de ces affaires judiciaires qui ne concernent que la seule personne de Ousmane Sonko.

J’appelle, aussi, tous les Casamançais, à bien vouloir se souvenir, sans aucunement tricher avec eux-mêmes, que les affaires qui valent à Ousmane Sonko des procès judiciaires ne sont pas, mais alors pas du tout, des ‘affaires casamançaises’ ; et qu’elles ne concernent que lui, Ousmane Sonko, intuitu personae.

Dakar, le 8 mai 2023.

Jean-Marie François Biagui

Président du Parti Social-Fédéraliste (PSF)

Ancien Secrétaire Général du MFDC