Sonko a comploté contre le Sénégal…Pastef une organisation terroriste

Ousmane Sonko est allé trop loin. Pour devenir président de la République, il a mis en branle ses « patriotes » sanguinaires pour déloger un président élu démocratiquement et s’installer au Palais. Un coup d’état civil. Prendre le pouvoir avec les jets de pierres. Une science politique jamais étudiée. Et Sonko, dans son entreprise destructrice, a comploté contre le pays en faisant intervenir dans les manifs, des étrangers pour déstabiliser cette grande nation démocratique qu’est le Sénégal. Des voix se sont levées pour demander au Président de discuter avec Sonko. Mais cette démarche est impossible car Sonko a franchi la ligne rouge…Seule la prison (à perpétuité) reste son issue.

Peut-on discuter avec un homme qui est prêt à tout, à mettre le feu dans le Sénégal qu’il compte ensuite livrer entre les mains de forces obscurantistes ? Macky Sall ne doit pas discuter avec celui que Madiambal Diagne qualifie de « président à poil ».

Sonko a montré « ses fesses » au Sweet beauté et a couché avec des filles de joie. Et Macky Sall ne doit pas discuter avec un pervers. Comment des associations de la société civile peuvent-elles demander au Président Macky Sall de discuter avec Sonko ? Comment des intellos comme Felwine Sarr, Mbougar Sarr et Boubacar Boris Diop osent tenir Macky Sall pour principal responsable des tueries des manifestations ?

Ces intellos et membres de la société civile ont pris faits et causes pour un homme qui veut brûler le Sénégal. Comme si se mettre du côté de Ousmane Sonko augmenterait leur célébrité. Dans ce pays qu’est le Sénégal, on assiste à de la « fumisterie intellectuelle ». Des intellectuels qui voient en Ousmane Sonko, le futur Président de la République du Sénégal, se prosternent devant lui. Il a l’habitude de menacer de ses foudres, si demain il accède au pouvoir, tous ceux qui ne sont pas derrière lui.

C’est l’Etat du Sénégal qui a été attaqué et c’est Macky que l’on accuse d’utiliser la force. Du jamais vu ! Ousmane Sonko appelle au « Thioky Final » et c’est Macky Sall qu’on accuse. Qui envoie des milliers de jeunes enfants chaque jour dans la rue, leur demande de piller et de saccager tout sur leur passage, quitte à affronter les forces de défense et de sécurité ? Ousmane Sonko, pardi ! Qui recrute des mercenaires venus de pays de la sous-région pour installer le désordre au plan national ? C’est toujours lui. Seulement c’est Macky Sall qui est accusé de tous les péchés d’Israël.

Des intellectuels, des membres de la société civile du Sénégal sont en train de rater le train de l’histoire. L’histoire retiendra qu’à des moments sombres de la marche du pays, ils ont refusé de s’assumer en désignant les véritables responsables de la situation vécue par le Sénégal qui est à un tournant de son histoire. Jamais, le pays n’a frôlé une catastrophe de ce genre qu’il est en train de vivre. Des Jihadistes qui se servent de manifestation veulent en profiter pour s’emparer du pouvoir.

Ousmane Sonko complote avec des forces obscures, obscurantistes dont le seul but est d’installer le chaos au Sénégal et de régner par la terreur. Ousmane Sonko demande à ses partisans de marcher sur le Palais et c’est Macky qu’on accuse. Le leader de Pastef se fait aider par des rebelles pour attenter à la sûreté du Sénégal, et c’est Macky qu’on accuse.

Sonko a franchi le rubicond. Il n’y a plus de négociations qui tiennent avec un putschiste. Ousmane Sonko agit contre les intérêts du Sénégal. Il est à la solde de Jihadistes et de puissances obscures qui ne veulent que mettre la main basse sur les ressources naturelles du Sénégal. La place de Sonko est la prison…à perpétuité pour connivence avec des forces obscurantistes. Et Pastef, considérée comme une organisation terroriste, doit être dissoute…

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn