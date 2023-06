Comment Sonko a « corrompu » la jeune Adji Sarr…La vidéo a parlé

Le verdict du juge dans l’affaire Sonko-Adji Sarr laisse perplexe. Les Sénégalais sont divisés et la plupart d’entre eux ne comprennent rien dans la décision du juge. Comment le juge est-il passé du viol avec menaces de mort à « corruption de jeunesse » ? Qui a corrompu qui ? Et comment une personne suspectée de viol et de menaces de mort est-elle condamnée pour « corruption de jeunesse » ? Comment Sonko a-t-il corrompu la jeune Adji Sarr ? Que s’est-il passé pour que le juge disqualifie le viol et retienne la corruption de jeunesse ? C’est la vidéo qui a parlé.

Ousmane Sonko n’a pas été condamné pour viol. Il a été reconnu coupable de corruption de jeunesse. Le juge a disqualifié le viol. Et ce qui l’a poussé à retenir la corruption de jeunesse, c’est que le juge a eu accès à des éléments de preuve. Et la seule preuve qui existait était la clé USB présentée par l’avocat de la défense. Qu’est-ce que contenait la clé USB ? Selon nos sources, la clé contient une vidéo où l’on aperçoit Ousmane Sonko et Adji Sarr dans une cabine du salon Sweet beauté.

Et les secondes de visionnage n’ont pas montré un viol mais un échange de bons procédés entre un homme qui paye une fille pour des prestations extra-massage. Et c’est là où il y a corruption. Sonko a payé la fille pour obtenir ses faveurs. Et puisque la fille était jeune mais pas mineure, le juge a convenu que la personne « jeune » a été corrompue mais en pleine possession de ses responsabilités.

En résumé, Sonko a eu des relations consenties avec Adji Sarr. Mais des prestations payées. Et la dame Ndèye Khady Ndiaye a été condamnée pour incitation à la débauche puisque les ébats entre Sonko et la jeune Adji Sarr se sont passés dans son local. C’est une évidence, mais on peut passer à une autre hypothèse. Ousmane Sonko est bel bien l’auteur d’un viol contre Adji Sarr, mais en homme averti, a tout fait pour brouiller les pistes.

Entre Ousmane Sonko et Adji Sarr, il y a bel et bien eu des relations sexuelles. Ont-elles été consenties ou contraintes par la force, les rapports médicaux auraient pu déterminer ce qu’il en est vraiment réellement. Seulement, Ousmane Sonko n’a vraiment voulu jouer le jeu sur ce plan. Ousmane Sonko a tout fait dans un premier temps pour ne pas répondre à la Section Recherches de la gendarmerie nationale.

Très tôt, il avait crié à une manipulation politique lorsqu’il avait été accusé de viols répétitifs et de menaces de mort. Ousmane Sonko avait soutenu n’avoir jamais mis les pieds dans les locaux du salon Sweet Beauté et déclaré qu’avant de répondre à une quelconque convocation devant les gendarmes enquêteurs, son immunité parlementaire devait être dans un premier temps, levée.

Quelle manipulation de sa part ? Ousmane Sonko était pourtant conscient dans un premier temps, qu’à l’étape de sa convocation devant les enquêteurs de la Section de Recherches de la gendarmerie nationale, il n’y avait pas lieu de lever son immunité parlementaire. Il ne devait être qu’entendu. Ce n’est que seulement qu’après son audition devant les gendarmes enquêteurs que ceux-ci au cas où il devait être déféré au parquet que son immunité parlementaire allait être levée.

C’est comme si, Ousmane Sonko cherchait en ce moment à brouiller les pistes. Et voilà que les Sénégalais viennent de subir le sentiment d’un début d’une vaste campagne de manipulation. Ousmane Sonko depuis, après la levée de son immunité parlementaire, a tout fait pour ne pas répondre aux convocations de la justice pour faire face à Adji Sarr. La seule fois qu’il a accepté de le faire, car contraint, c’était devant le juge d’instruction pour sa confrontation avec Adji Sarr, et il avait refusé de répondre à certaines questions, invoquant des prétextes fallacieux.

Ousmane Sonko avait dans le même temps refusé de se soumettre à test ADN avec les spermes prélevés sur Adji Sarr à l’époque où cette dernière l’accusait de viol. Ousmane Sonko savait que ce test allait être compromettant pour lui. Il s’est toujours dérobé lors de l’enquête préliminaire sur cette affaire. Malgré tout, il se trouve condamné à une peine de deux ans de prison pour corruption de jeunesse.

Que les avocats de Ousmane Sonko nous épargnent de tous leurs Bla-Bla, leur client a été accablé à travers une preuve mise à la disposition du juge en charge de l’affaire et qui est une clé USB très compromettante devant eux. Voilà pourquoi, de connivence avec leur client, ils ont choisi de ne pas se présenter, invoquant toutes sortes de prétextes pour éviter la confrontation entre celui-ci et Adji Sarr.

Que ce soient des relations forcées ou consenties, Ousmane Sonko a eu des relations avec Adji Sarr. Selon le verdict du tribunal qui le condamne à 2 ans de prison ferme, Ousmane Sonko même s’il n’a pas violé Adji Sarr, a eu de relations consenties avec elle, et qui s’avèrent de prestations payées. Et, il a été condamné à deux ans de prison pour corruption de jeunesse. Il ne pouvait échapper à une condamnation judiciaire.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn