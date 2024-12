Sonko à l’assemblée…une mission pour la reconquête de la confiance

Ousmane Sonko retourne à l’Assemblée nationale ce vendredi. Ce sera l’occasion pour le premier ministre de tenir, enfin, sa Déclaration de Politique Générale (DPG). Après de nombreux faux bonds, l’heure est venue pour le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) de s’atteler à cette tâche. Ce grand rendez-vous devrait permettre à Sonko de regagner la confiance des sénégalais.

Ousmane Sonko l’avait dit et il l’a fait ! Le premier ministre ne fera pas sa Déclaration de Politique Générale (DPG) devant l’ancienne Assemblée. Le Patriote en chef sera devant les nouveaux députés sous la nouvelle législature. Lors du Conseil des Ministres, du mercredi 18 décembre 2024, il a annoncé qu’il fera sa DPG ce vendredi 27 décembre 2024. Cet exercice s’inscrit dans les dispositions constitutionnelles, notamment les articles 55 et 84, qui encadrent cet événement majeur de la vie politique et institutionnelle du pays.

Cette DPG intervient à un moment où le pays fait face à des enjeux importants sur les plans économique, social et environnemental. Cette déclaration devrait permettre au Premier ministre de détailler les priorités et les orientations de son gouvernement pour l’année à venir. Les députés et l’opinion publique attendent avec impatience cette prise de parole, qui constituera également un point d’entrée pour la mise en œuvre des engagements politiques pris par le gouvernement.

Ce face à face avec les députés devrait permettre au premier ministre et à son gouvernement de regagner la confiance des sénégalais. Après huit (8) mois de gouvernance, la déception se lit sur tous les visages. La population attend toujours les projets de développement qu’on leur a promis. Alors, le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) devra aborder certaines questions essentielles pour convaincre.

Ainsi, les réformes et la modernisation de la justice doivent être opérationnelles. Pendant une semaine, des universitaires, des magistrats, des avocats, mais aussi des anciens détenus et membres d’organisations de défense des droits de l’homme… étaient réunis autour de la table du dialogue pour déterminer les faiblesses structurelles et fonctionnelles du système judiciaire. Ainsi, 30 recommandations ont été faites au nouveau régime. Les sénégalais s’attendent à ce que ces recommandations soient appliquées à la lettre. «Les recommandations issues de ce dialogue doivent être mises en œuvre avec rigueur et détermination», avait déclaré le ministre de la Justice.

Lors de cette DPG, Ousmane Sonko devra convaincre les jeunes. Depuis l’arrivée du nouveau régime, on parle de milliers de personnes qui ont perdu leur emploi. Le premier ministre est attendu sur la question. Sonko va devoir convaincre les députés sur les efforts déployés par son gouvernement pour faire face au chômage. Mais il devra aussi faire en sorte que ses déclarations ne soient pas de belles promesses. Au sortir de l’hémicycle, il lui faudra matérialiser ses paroles en acte. Une chose qui sera plus facile à dire qu’à faire. Ce régime n’a encore posé aucun acte rassurant.

L’émigration clandestine est aussi un véritable problème pour ce nouveau régime. Les départs se sont multipliés depuis mars 2024. Ce qui avait poussé le président Bassirou Diomaye Faye a demandé aux jeunes à rester au pays et à ne pas céder à «l’illusion» d’un avenir meilleur ailleurs. Le chef de l’Etat avait aussi assuré que le gouvernement travaillait «d’arrache-pied» à des politiques contre le chômage des jeunes. Lors de cette DPG, Ousmane Sonko aura l’occasion de dire aux sénégalais où en est le gouvernement sur ces promesses.

La Déclaration de Politique Générale du premier ministre intervient dans un contexte où les attentes sont nombreuses. Ousmane Sonko devra sortir de l’Assemblée nationale après avoir réussi à convaincre les députés. Mais aussi tous ses sénégalais en quête d’un changement à tous les niveaux. Le Pastef porte l’espoir de toute une génération. Alors raté le rendez-vous du vendredi, c’est rater tout le mandat du président Bassirou Diomaye Faye.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn