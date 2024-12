Guinée : L’opposition réclame le départ des militaires (communiqué)

Les principaux partis d’opposition et organisations de la société civile en Guinée ont appelé à des manifestations à Conakry à partir du 6 janvier pour réclamer le départ de la junte au pouvoir.

Les Forces vives de Guinée (FVG), un collectif regroupant les principaux partis d’opposition et des organisation de la société civile, « invitent l’ensemble des citoyens guinéens, civils et militaires, de l’intérieur comme de l’extérieur à se mobiliser avec la plus grande combativité, pour exiger le départ de la junte et la mise en place d’une transition civile », lit-on dans le communiqué reçu.