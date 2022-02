Voici pourquoi Sonko a peur de condamner les attaques meurtrières du MFDC…

Tous les analystes politiques se posent la même question : « Pourquoi Sonko n’a-t-il pas condamné les attaques des indépendantistes du MFDC (Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance) du 24 janvier dernier qui ont fait 2 morts et 7 militaires Sénégalais pris en otages. Et pour le marabout-politicien, Ahmed Khalifa Niasse, cela semble curieux : « Pourquoi il (Sonko) n’a pas réagi face aux attaques du MFDC sur l’armée ? Il est peut-être un Casamançais, un Sénégalais casamançais. Il doit édifier les populations. Si j’étais le maire de Ziguinchor, il devait dénoncer cela ».

Et la réponse la plus plausible est venu d’un internaute…

Sur la toile, les pro Sonko ont attaqué sévèrement le leader président et fondateur du Front des alliances patriotiques (FAP) qui a « osé » demander leader de Pastef, en tant que nouveau maire de Ziguinchor, la capitale du Sud, de dénoncer les attaques perpétrées par le MFDC. Et la réponse qui lui a été servi est une véritable attaque à sa vie privée. Le marabout politicien a été simplement traité de suicidaire

« Franchement, comme Me Elhadj Diouf, A. K. Niass en est arrivé à la phase de suicide. Arrivés à cette étape, des gens comme lui parlent comme s’ils n’ont plus aucun espoir de leur avenir. Ils savent qu’ils se discréditent, mais ils le font quand même. D’où la nécessité de se demander qui se les pousse au suicide. On tire facilement la conclusion qu’ils n’ont pas le choix, et donc qu’ils ne sont pas libres. Mais aussi il y a à ce demander pourquoi ils ont la facilité des médias, alors que ceux qui tiennent ces médias savent très bien qu’ils sont en opération suicide obligé » selon un pro sonko.

Mais les attaques ne se sont pas circoncises au niveau de Ahmed Khalifa Niasse. Les internautes pro Sonko comme à l’accoutumée ont chargé le président Macky Sall.

« il (Sonko) est sénégalais , arrêtez de nous fatiguer, il ne dira rien et ne condamnera rien, il n’est que maire point barre. Si Sonko parle de cet évènement je vais lui en vouloir, yonam nekoussi. Maintenant que les gens parlent c’est leur affaire. Même le président n’en a pas beaucoup parlé, si Sonko en parle ce seront des interprétations a n’en pas finir, Sonko est Sénégalais comme vous et moi, arrêtez »

Un autre militant parriote assène : « Encore une connerie de plus. Tu ne fais qu’écrire que des conneries, rien que des conneries. La guerre ne réglera rien. La position de Sonko n’est pas la clé de règlement de ce conflit plus vieux que Sonko. Sonko n’est pas le président ».

Et pour les pro Pastef, leur leader n’est ni le chef des Armées, ni le président de la République

« Un maire et responsable politique. Comme il ne cesse de le répéter, cette Armée est celle de Macky Sall pas du peuple sénégalais. »

« Arrêtés avec tes conneries. Sonko n’est pas le président. Le mfdc est plus vieux que Sonko. La version de Sonko ne change absolument rien. Pourquoi Macky fuit cette question de la guerre en Casamance ? »

« Pourquoi Macky qui connaît très très bien les dirigeants de ces gens armés fait la sourde oreille? »

Mais la riposte des anti Sonko a donné des pistes de solutions sur le silence de Sonko après les attaques des indépendantistes contre l’armée Sénégalaise…

Pour cet internaute Sonko n’osera jamais comme Donald Trump condamner les attaques rebelles car il a peur de perdre sa base électorale

« Donald Trump ne condamnera jamais l »assaut du Capitole des Etats Unis le 06 janvier 2021 et continue de contester les Résultats, s’il veut conserver son électorat de fous qui font de lui faiseur de roi dans le parti républicain. »

Cette raison peut être la cause du silence du leader de Pastef sur les attaques rebelles…

« Ousmane Sonko violeur Psychopathe menteur a sa base politique et ethnique en Casamance qui a fait de lui un maire ».

« Ici on parle de séparatisme et de militaires sénégalais tués ou pris en otage et non de législatives. C’est notre pays et sa sécurité dont il s’agit ici et c’est dommage que la société civile, les opposants préfèrent se taire pour plaire à Sonko qui n’est pas encore attristé par le sort de nos DIAMBARS victimes d’actes de terrorisme. Les militaires travaillent pour l’ensemble du Sénégal et ils feront leur boulot malgré le silence des leaders qui vouent une haine au chef suprême des armées ».

Et les internautes n’ont pas manqué de ressusciter l’affaire Adji Sarr

« Billahi wallahi, incroyable, inimaginable de voir un ibadou se faire masser par des jeunes masseuses célibataires. Drôle de bagout pour un ibadou, un musulman qui a deux épouses qui préfère abandonner deux charmantes épouses pour aller s’acquoquiner avec des masseuses. Un gros bougre de cathiapan un gros ndjalokat que ces forces obscures travaillent à faire installer complot prési. Billahi wallahi, et vraiment insolite de voir un ibadou époux polygame aller se faire masser par des jeunes filles célibataires. Billahi wallahi cela ne vous paraît pas bizarre ? ».

La Rédaction de xibaaru