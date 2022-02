Guy Marius Sagna…le mercenaire de Sonko

Guy Marius Sagna…une « taupe » encagoulée de l’opposition

Le pays reprend sa bonne marche après le sacre des nouveaux champions d’Afrique. Les Lions qui ont accompli cet exploit sont en train de retourner dans leurs clubs respectifs. Au même moment, les sénégalais reprennent avec leurs habitudes d’avant coupe. Et actuellement c’est Guy Marius Sagna qui cristallise toutes les attentions. Le coordonateur du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp), s’est perdu dans son combat. Ses dérives commencent à lasser tout un peuple. A force de jouer au yoyo avec le nerf des sénégalais, il est devenu pire que le système qu’il prétend combattre.

Son nom faisait trembler toutes les pontes de la République. Guy Marius Sagna était le visage du combat citoyen au Sénégal. L’homme était sur tous les fronts sociaux. A chaque fois que des personnes meurtries avaient besoin de lui, il répondait présent. Mais l’activiste anti-impérialiste est devenu une autre personne. Mais désormais, il est en train de chuter dans l’estime des sénégalais. Les propos tenus sur les primes des Lions démontrent à quel point il a perdu le Nord dans ses orientations.

Mais cela n’étonne pas les sénégalais. Depuis qu’il a entamé son compagnonnage avec Ousmane Sonko il est devenu un « nouveau type d’activiste ». L’anti-impérialiste est devenu un fin produit de la politique sénégalaise. Et oui ! Guy Marius Sagna a troqué son habit d’activiste engagé pour celui d’homme politique. Et pourtant le coordonnateur du FRAPP avait hurlé sur tous les toits qu’il ne ferait jamais de la politique. Cette volte-face laisse beaucoup de ses souteneurs dubitatifs sur les réelles motivations de ses combats.

Maintenant, quand celui qui faisait trembler le pouvoir parle, les gens se perdent. Il est impossible de distinguer Guy Marius Sagna « l’activiste » et Guy Marius Sagna « le politicien ». Cette confusion pose un véritable problème sur les combats qu’il prétend mener. Ce parce qu’un activiste-politicien ne peut pas être objectif dans aucun de ses agissements. Quand Guy pose un acte on sent nettement qu’il y’a une main derrière qui guide ses moindres faits et gestes.

Si réellement il était guidé par d’autres ambitions, Guy Marius ne devait en aucun cas battre campagne auprès des leaders de Yewwi Askan Wi. Il était sorti en ce moment de l’activiste impartial, en parfaite équidistance des regroupements politiques. Pour devenir un petit politicien à la solde du leader du Parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (Pastef). Un activiste directeur de campagne d’un homme politique, pas besoin de chercher loin pour connaitre sa véritable nature. On a vu Guy Marius Sagna le jour du scrutin des locales, accompagner Ousmane Sonko au bureau de vote.

Désormais les masques sont tombés, Guy Marius Sagna doit s’autodéterminer et dire au Sénégalais s’il est activiste ou politicien. Sinon il risque d’être pire que ceux qu’il dénonce. Pour qu’un combat soit crédible il faut qu’il soit chevillé aux principes d’honnêteté intellectuelle. Mais la réponse est très claire. Il a goûté aux délices de la politique et ne compte pas s’en délecter. Un job lui a été promis aux mairies de Dakar et de Zihguinchor par les radicaux ousmane Sonko et Barthélémy Dias

Quand on est logé et nourri par un peuple, quand ce peuple te donne un moyen de transport en cas de besoin, le minimum est de lui faire un retour d’ascenseur. Chose que Guy Marius Sagna n’a pas fait. Si le régime de Macky Sall représente le mal, l’activiste-politicien représente le diable. Dans les prochains combats, il n’y a pas besoin de demander à Guy son camp, il a déjà fait son choix. Celui des hommes politiques de l’opposition et non celui du peuple.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru