Sonko absent en 2024…Et Macky bloqué : qui pour les remplacer ?

Ousmane Sonko ne sera pas présent à la Présidentielle de 2024. L’Etat du Sénégal ne reculera pas devant la menace que représente le leader du Pastef. Sa condamnation à 2 ans de prison dans l’affaire du « viol » de Sweet Beauté requalifiée en corruption de la jeunesse, l’a définitivement écarté de la course à la présidentielle. Mais Sonko ne sera pas le seul absent. L’actuel Président de la République, selon certaines sources, s’en tient à l’article 27 de la Constitution sénégalaise. Les deux coalitions, Yewwi et Benno, n’ayant prévu aucun plan B…risquent de faire les frais du culte de la personnalité…

A Benno comme à Pastef, les leaders, Macky Sall et Ousmane Sonko sont considérés comme des dieux. Leurs militants respectifs déclarent à longueur de journée que leurs plans A, B, C et jusqu’à Z restent Macky et Sonko. Mais aujourd’hui, la réalité semble rattraper les deux coalitions. Il apparaît de plus en plus probable que les deux candidats de Yewwi et Benno seront absents de la Présidentielle du 25 février 2024.

Le Président sortant Macky respectera l’article 27 de la constitution sénégalaise qui stipule que « nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ». Seulement Macky Sall s’est enfermé dans son propre piège. En se taisant jusqu’à présent sur sa volonté de ne pas se présenter à un troisième mandat en 2024, Macky Sall a ruiné les chances de Benno d’espérer avoir un candidat qui pourra lui succéder.

Celui qui sera désigné par le camp présidentiel pour remplacer Macky Sall, part avec un handicap majeur. L’on est à huit (8) mois de l’élection présidentielle, il n’a pas le temps d’investir suffisamment le champ politique. Ses concurrents de l’opposition ont pris le temps de prendre une longueur d’avance sur lui. Un gap qu’il lui sera difficile de combler. La faute à Macky Sall qui n’a pas suffisamment laissé le temps à son camp de lui préparer un successeur. Avec le temps, Macky Sall avait pensé qu’après lui, ce sera le déluge à Benno.

Ses courtisans comme Farba Ngom, Ismaïla Madior Fall et autres lui ont fait miroiter qu’il n’y a que lui pour faire face à l’opposition et à la menace que constitue la montée de l’opposition radicale, notamment Ousmane Sonko. Ce faisant, Macky Sall, en refusant de déclarer jusqu’ici clairement qu’il ne sera pas candidat à un troisième mandat, s’est mis à dos l’opinion publique acquise à la cause de l’opposition et une partie de la société civile qui a su mener sur ce plan une campagne pour le discréditer sur le plan national et international. En lui prêtant l’intention de se présenter à un troisième mandat.

Macky Sall a réussi ainsi à se faire discréditer et à discréditer le camp présidentiel. Quant à Ousmane Sonko condamné dans l’affaire Sweet Beauté, il est définitivement écarté de la présidentielle. Ousmane Sonko qui s’énorgueillit d’être celui qui incarne l’espoir et l’avenir de toute une nation, a ramassé une pierre qu’il s’est jeté sur son pied. Ousmane Sonko s’est lui-même déclaré out en 2024 suite aux condamnations qui le frappent dans les affaires judiciaires qui l’opposent au ministre Mame Mbaye Niang pour diffamation et à Adji Sarr pour corruption de la jeunesse.

Ousmane Sonko a défié toute la République, se croyant intouchable. Il défie les autorités étatiques, les chefs religieux pensant que la République lui est acquise. Ousmane Sonko n’a pas mis les pieds au Palais mais il se prend pour le Chef de l’Etat du Sénégal. Pour lui, c’est lui qui gouverne le pays en ce moment. Même des responsables de l’opposition qui sont en coalition avec lui, sont frappés ou menacés de ses foudres si jamais, ils n’exécutent pas ses ordres. Khalifa Sall est aujourd’hui isolé au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, car tels sont là les vœux de Ousmane Sonko.

C’est à cause de sa suffisance et du mépris qu’il a à l’encontre des populations, des institutions, que le maire de Ziguinchor se croit tout permis et pense qu’il est en territoire conquis. Au point de commettre des actes illégaux. Le résultat aujourd’hui, c’est que Ousmane Sonko parce qu’il s’est vu grand a commis trop d’actes illégaux qui font qu’il ne peut pas se présenter candidat en 2024.

Macky Sall tout comme Ousmane Sonko ont longtemps cultivé le culte de la personnalité dans leurs formations respectives. Ils se sont pris pour des dieux. A présent, ils se sont engouffrés dans un cul de sac dont il leur sera difficile de s’en sortir. Ils ont ainsi mis leur parti dans un dilemme. Qui pour les remplacer dans Pastef et dans l’APR ?

