Ousmane Sonko fait peur…Il fait trembler le Palais

Ousmane Sonko s’est comment faire l’actualité. Depuis le verdict dans l’affaire Sweet Beauté, le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) continue d’attirer toutes les attentions. Même s’il ne parle pas, le maire de Ziguinchor hante le sommeil du gouvernement. Les derniers événements n’ont fait que renforcer le leader de l’opposition. La couardise du gouvernement va le perdre s’il ne fait pas attention au patriote en chef.

Ousmane Sonko entre dans l’histoire ! Condamné à deux ans de prison pour corruption à la jeunesse et condamné à payer 200 millions de dommages et intérêts, le leader de Pastef continue de humer l’air de la liberté. Ce 15 juin représente la fin du délai en appel dans l’affaire Sweet Beauté. En d’autres termes, la condamnation de Sonko est, désormais, définitive. Il ne peut plus faire appel contrairement à Adji Sarr et Ndeye Khady Ndiaye.

S’il se retrouve dans cette situation, c’est parce qu’il a préféré suivre sa désobéissance civique. Mais cette condamnation prouve combien Ousmane Sonko fait peur au pouvoir. Depuis sa condamnation, Sonko est à son domicile à la Cité Keur Gorgui. Contrairement à ce qui se dit, le maire de Ziguinchor est à son aise. Le contraire de tous ses militants en prison. Pour une personne condamnée à deux (2) ans de prison ferme, Sonko se porte comme un charme.

Une non-arrestation qui fait grand bruit. Beaucoup se posent la question à savoir pourquoi il est toujours libre au moment où des personnes condamnées pour moins que cela croupissent en prison. Face à la presse, le gouvernement a tenté d’expliquer le pourquoi de la situation. Ismaila Madior Fall s’est chargé de faire la leçon. Mais le ministre de la Justice, Garde des Sceaux n’a fait que répéter son discours habituel. Et si on se fie à sa parole, une arrestation de Sonko n’est pas à l’ordre actuel des choses.

Mais la vérité est autre. Ousmane Sonko et ses camarades font trembler le gouvernement. Pastef a suivi la voie de la révolution pour faire face à Macky. Alors, le gouvernement qui montre toute sa faiblesse, joue finement avec des personnes accusées de vouloir déstabiliser la République. Si Macky et son entourage n’avaient pas autant peur de Sonko, ils ne l’auraient pas laissé libre après tout ce qu’il a fait ces dernières années.

Ousmane Sonko a osé défier toute une République. Sonko a appelé plusieurs fois à la guérilla. En mars 2021, quatorze personnes sont mortes. Non satisfait, il a réitéré le même appel en juin 2023. Résultat macabre de son appel : seize (16) personnes ont encore perdu la vie. Sonko aussi a attaqué toutes les institutions de ce pays. La justice en a pris un sacré coup. Pour lui, les magistrats ne sont rien que des soldats aux ordres de Macky Sall. Et pourtant il est toujours en liberté.

C’est ce même individu qui a été condamné à deux (2) ans de prison ferme pour corruption à la jeunesse. Une décision de justice qui peine à être appliquée. Mais de quoi a peur Macky Sall ? Si réellement Ousmane Sonko est un citoyen, comme le dit le gouvernement, pourquoi il n’est pas derrière les barreaux comme tous les condamnés ? Tout en sachant que c’est sous Macky Sall que feu Cheikh Béthio Thioune a été envoyé en prison, Karim Wade et Khalifa Sall effacés de toutes les élections. Et pourtant ils étaient plus puissants que Sonko.

Cette affaire de viol a fini de démontrer toutes les faiblesses de l’État. Qui doit régler une bonne fois pour toute le cas Sonko. Le leader de Pastef ne peut plus être un intouchable dans une République. Soit Sonko va en prison et les sénégalais en finissent avec l’affaire Sweet Beauté. Soit, les barricades de son domicile sont levées pour le laisser continuer à faire ce que bon lui semble. Ce qui mettra à terre la République.

Envoyer un homme politique en prison n’est pas nouveau sous nos cieux. L’Etat doit prendre toutes ses responsabilités. Face au contexte sécuritaire actuel, il ne doit pas flancher. Macky Sall a le droit et le devoir de protéger la nation contre les attaques internes et externes. Même si elles viennent d’un leader politique en disgrâce !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru