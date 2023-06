Voici les 3 signes du zodiaque qui ne valent rien au lit…

Découvrez les trois signes du zodiaque qui peuvent être décevants au lit…

Si tout peut se passer comme dans un rêve lorsque vous entrez dans une nouvelle relation, les premiers rapports sexuels peuvent être décisifs pour votre couple naissant. Malheureusement, tous les signes ne sont pas égaux devant le Zodiaque… Si le sexe est important pour vous, lisez attentivement ce qui va suivre !

Gémeaux

Si monsieur ou madame Gémeaux vous semble plutôt satisfait au lit et ne trouve jamais rien à redire à vos performances sexuelles, ce n’est pas parce que celles-ci sont forcément appréciées. D’un naturel plutôt passif, les natifs du Gémeau ne sont pas de grands bavards et n’expriment pas toujours le fond de leur pensée, à moins d’y être contraints. Pendant que vous vous décarcassez pour les satisfaire, ces derniers peuvent malheureusement manquer de réactivité et ne rien vous montrer du tout. Ce qui, on en convient, peut vous laisser une certaine amertume…

Cancer

Pour un Cancer, la communication est la clé de voûte d’une bonne relation. Ce signe aime beaucoup parler et pense que savoir bien échanger dans un couple garantit une vraie solidité. Si on ne peut qu’être d’accord avec eux, il faut toutefois se dire que ces derniers peuvent aussi beaucoup blablater durant… Les rapports. Et là, il y a manifestement de quoi être déconcentré lorsque monsieur ou madame Cancer vous inonde de son flot de paroles au beau milieu des réjouissances.

Vierge

Si les Vierges sont exigeantes dans la vie, ils le sont aussi au lit ! Éternels insatisfaits, ils peuvent vite être frustrés par une mauvaise expérience sexuelle, et vous le faire ressentir. Vous serez alors deux à être frustrés après un moment supposé être agréable…

Source OHM