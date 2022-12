Sonko annonce la reprise des concerts de casseroles

Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ont tenu un point de presse hier. Occasion saisie par Ousmane Sonko pour revenir sur l’affaire des personnes tuées lors des manifestations politiques. Le leader du Pastef se désole du fait que des enquêtes n’ont pas été ordonnées dans certains cas. Pour mettre toute la lumière sur cette affaire, il exige du chef de l’État une procédure judiciaire.

Concernant l’affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko indique qu’il ne s’agit plus de son dossier. « C’est leur dossier et Macky est derrière ce complot. Ce n’est plus un complot c’est de la haute trahison que Macky a fait en gardant le rapport interne de la gendarmerie. Il devait appeler le ministre de la justice pour demander au procureur de sévir contre le procureur », a déclaré le maire de Ziguinchor qui a annoncé qu’un rassemblement sera organisé dans les jours à venir pour la démocratie et la libération des détenus politiques. Il a également informé la reprise des concerts de casseroles.